中國股市跌什麼？後勢如何應對？

近期許多報章雜誌紛紛報導中國股市迎來 3 個月以來最大跌幅、中國股市拋售等等內容，究竟中國股市發生什麼事？嚴重程度如何？喜歡投資中國股市的投資人該採取行動嗎？

1. 中國股市並非全面下殺

經歷中國官方收緊政策、經濟成長放緩，和與美國關係持續僵化等因素影響，這陣子中國企業股票表現疲弱，至二月中以來持續下跌，但仔細觀察就會發現其實本次修正重災區集中在赴美上市的企業（為下表中國金龍指數代表的紅線）。而相對聚焦在內需的 A 股在相同的期間內，僅下跌了約 10%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以人民幣計算，資料期間為中國金龍指數高點至今（2021/2/17 – 2021/7/14）。Ａ、Ｈ股分別為滬深 300 和香港國企指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 政策改革衝擊類股，影響最大

剖析金龍指數可以發現，近期造成指數跌幅較大的股票主要集中在政策衝擊股。包含補教類股和巨型電商、科技類股，其中補教類股的跌幅主要源自於官方新頒布的法令限制比原先市場想像來得更大，例如，不得在週末上課、不得進行廣告行為等。而科技業則是受到反壟斷相關規定出台，而令大型的科技、電商企業承受較大的壓力。

3. 擴大佈局，鎖定獲利持續成長地區

由於目前中國股市處於政策逆風期，存在較多不確定性，因此市場對中國企業未來的成長率幾乎沒有其他驚喜。企業僅有成長，並不一定能推升股市表現，因為已知的成長早已提早反映，但超乎預期的成長，大多能進一步推動股市上漲。

中國官方目前的反壟斷政策有助企業創新，同時，對補教業施加的新規定反而有助於規模較大的品牌存活，有利這兩個產業中的佼佼者在中長期有更多發展。待短期壓力釋放，後續將可能恢復以往的光景。此外，目前中國以外的地區成長率逐漸超車，透過佈局整體新興市場也能參與到更多成長機會。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/7/14。指數分別為滬深 300、香港國企、MSCI 新興市場和富時大中華指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

中國政策帶來短期壓力，佈局廣泛新興股市較安心

近期在國際上頻碰阻力、經濟成長放緩，官方對赴美上市企業施加壓力，加上出台的反壟斷政策與中國補教業新規，都令近期的中國股市表現受到壓抑。即使這些規定對受影響的企業長期並非一定是壞事，然而市場仍需要時間消化，建議已經持有的投資人在此時壞消息出盡時耐心等待，投資的中國基金如果不是聚焦在相關產業，則更不需要擔心；而仍在找尋機會的人可以透過佈局 5% ~ 10% 的資金在成長率上修中的整體新興市場。

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德新興市場基金 A2 美元

>>> 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

>>> 群益中國新機會基金 - 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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