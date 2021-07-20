美股血洗日女股神ARKK逆勢上漲 小摩釋出牛市陷阱警訊

美股周一（19 日）三大指數全倒，反映投資人對變種病毒 Dleta 重燃疫情的擔憂，女股神伍德（Cathie Wood）方舟投資（ARK Invest）旗下 ARK 創新 ETF（代號 ARKK）當日雖然逆勢漲 0.64%，不過摩根大通分析師並不看好，警告其漲勢如「牛市陷阱」。

這是 ARKK 在過去兩周下跌 11% 後少見的好消息，但也不能保證接下來繼續上漲，因為該基金今年已經歷了幾輪類似的起落。

ARKK 在 2 至 5 月中旬暴跌近 37% 之後，期間曾在 3 月中旬、4 月中旬與下旬反彈，皆未能突破 128 美元的阻力。近期從 5 月 13 日至 6 月底，ARKK 上漲 28% 並突破 130 美元，但此後又開始下滑，目前 ARKK 交易價格約為 117 美元。

摩根大通分析師 Shawn Quigg 上周發布報告表示，高成長股的過度投機炒作讓 ARKK 大起起落，情況類似 2000 年代初期網路泡沫時期的科技股。標普 500 指數的資訊科技股在 2000 年 3 月觸頂後，接下來的兩個月暴跌 30%，隨後幾度反彈，但最終仍狂瀉 80% 並連跌兩年。

Quigg 警告，ARKK 可能會引誘投資人落入相似的「牛市陷阱」，就是出現假訊號，暗示個股或指數的下跌趨勢已逆轉，準備掉頭上攻，然而實際卻是持續下墜。

美債殖利率下滑與對 Delta 變種病毒的擔憂，讓高科技股價反彈，但 Quigg 認為這種情況難以持續。他估計經濟重啟與高於預期的通膨，將促使殖利率很快再次攀高，造成未來的現金流折損並有損成長型股票估值。

Invesco 發行的大型科技股 ETF「Invesco QQQ Trust ETF」與 ARKK 兩者間的差距也在不斷擴大。 Invesco ETF 今年迄今上漲 12.4%，而 ARKK 則是下跌 6%，意味著科技領域領導地位正逐漸轉變。