美股重挫 策略師警告：7月不是可以「逞英雄」的月份

美股道瓊在週一收黑逾 700 點，創下去年 10 月以來最差單日表現。股市策略師 Thomas Lee 警告表示，7 月並不是一個可以「逞英雄」的月份。

由於 Delta 變種病毒案例飆升，經濟復甦見頂擔憂，美股週一慘遭屠殺，恐慌指數 VIX 飆升逾 20%。戰略諮詢公司 Fundstrat Global Advisors 創辦人 Thomas Lee 表示，7 月總體來說是一個波動的月份，人們不應該在此時逞英雄。

Lee 說道，去年 7 月確診病例數呈現上升的趨勢，他預計今年會出現類似的模式，傳染性更強的變種病毒，正在擾亂看漲情緒。市場正受到不確定性的衝擊，他建議投資人在本月份應避免進行任何大規模的賭注。

Lee：「我認為，至少在我從事研究的 30 年中，7 月從來都不是人們真正賺取巨額利潤的好月份。接下來的幾週表現，我認為會很艱難。我想給投資人傳達的信息是，這不是一個可以逞英雄的一個月。」Lee 在 6 月下旬曾警告投資人，當上半年市場表現強勁時，7 月往往會出現波動。

儘管如此，Lee 仍然看好股票長期表現，並維持標準普爾 500 指數年底 4,600 點的目標。「我認為下半年股市仍將保持兩位數增長，投資人不應就此認定我們已經輸掉給了新冠肺炎。」Lee 說道。

市調機構 DataTrek Research 表示，從歷史數據來看，今日就是美股波動開始增加的一日，預料市場震盪的走勢會延續至 8 月，建議投資人在未來幾週事先規劃，並謹慎執行。