蘇貞昌：創新板給新創產業更好投資環境 可協助蓬勃發展

為新創產業引資的創新板今 (20) 日開板，行政院長蘇貞昌致詞時表示，股市上萬點是過去好幾屆總統候選人的政見，而蔡總統上任以來不但股市上萬點，且萬點多達 1300 多天，上週還破 18000 多點歷史新高，創新板是給新創產業更好的投資環境，協助產業更蓬勃發展。

蘇貞昌今天前往證交所出席創新板開板記者會，他表示，在全球疫情險峻的時刻，台灣還能突破萬難逆勢成長讓世界驚艷。

蘇貞昌說，資本市場需要十年功才能浮出檯面，為協助新創環境有更好的投資環境，政府鬆綁法規，打造更好的投資環境，協助新創產業發展。

證交所董事長許璋瑤致詞時說，過去企業必須發展到穩定階段才能掛牌上市，但部分有關鍵技術的新創企業，因為還在發展階段而無法掛牌籌資，為了讓有潛力的優質新創可以上市籌資，因此特別推出創新板協助產業籌資，提高競爭力。

許璋瑤還說，台股在政府與全民努力下，帶動國內經濟成長，目前台股上市櫃總市值已達 60 兆元，每日平均成交量 5000 億元，和過去相比倍數增長，在市場資金充裕環境下，創新板開板將有助於新創產業籌資。

證交所表示，「台灣創新板」參採國際間主要交易所上市條件，調整現行制度以符合新創企業需求，不以獲利為主要上市標準，導入合格投資人、簡易公開發行程序及上市後法令遵循之保薦人制度，盼能引導資金投入創新生態圈，打造嶄新的籌資管道。

證交所指出，「台灣創新板」，除接軌國際資本市場發展方向，也能擴大提供新創企業籌資新選擇，滿足其業務發展的資金需求，亦為我國資本市場永續發展注入新的成長動能。