超級航海週落空了？大戶棄船嗎？以陽明為例抓出關鍵價

全球 Delta 變種病毒確診數暴增，週一美股遭到血洗之後，亞洲股市也無一倖免。陽明 (2609-TW) 在週一的線上法說會依舊表示，船期延誤、缺櫃、缺艙，全球塞港情況未解決，市場供需缺口後續還會加大，可望推升運價維持高檔。可惜這麼好的未來展望，還是無法讓市場一遍看好的「超級航海週」得到好的結果。不僅先放出好消息的陽明股價在週二差點摜殺至跌停，股東會緊接在後的萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 也全部向下淪陷，成為週二台股盤中擴大跌點的元凶。大戶棄船了嗎？相信市場許多緊握船票的投資朋友非常擔憂。

攸關股票買進能不能賺錢，最直接的因素就在股價。本文持續以陽明 (2609-TW) 為例，跟大家分享決定航海王後勢機會與命運的關鍵價位。

首先攤開陽明日線圖，再對比大盤在 6 月 23 日的起漲交易日，抓出市場在當天刻意摜壓貨櫃三雄股價的開盤價，此價格即為大盤上攻 18000 點的過程，市場大戶資金拉抬貨櫃三雄股價、間接推升大盤的成本。以此做為近期的重要頸線，陽明的關鍵價在 146 元，在股東會結束後不論有無驚人的消息，股價怎麼變化都無妨，只要收盤還能維持在頸線的價格之上，即非市場大戶棄守陽明股價。

上檔判斷陽明轉強的價格，則是以 6 月底至 7 月初，日 K 棒開、收重覆觸及最多的價位 216.5 元，為股價所併合出上檔潛藏最大賣壓的關鍵價格，此價格同時也是陽明這檔貨櫃海運指標股，在市場一片看好的超級航海週之後，股價是否因此真實轉強續漲的關鍵價位。

後續若是看到股價收盤站上 216.5 元，同時又夾帶季均量水準之上的成交量，即可初步判定陽明的股價在接下來一波有實質向上再攻高的機會。否則即便是維持在大戶成本的頸線之上，股價不論怎麼拉抬，充其量也僅是區間整理格局內的沖洗過程，投資人過度加碼，或將手中資金孤注一擲也於事無濟。

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