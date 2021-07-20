元太攜手日本理光推42吋電子白板 搶攻醫療、商務市場

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (20) 日宣布，攜手科技創新服務公司日本理光 (RICOH)，推出全球最輕薄的 42 吋攜帶式電子白板 RICOH eWhiteboard 4200，將瞄準醫療、建築、商務辦公等領域應用商機。

元太指出，RICOH 電子白板是以模擬紙張書寫的數位手寫方式運作，將提升辦公場域智慧化，不需考量電源插座位置，可任意擺放，訊息更新則可透過 Wifi 傳輸，進一步滿足遠端會議協同合作。

元太進一步表示，RICOH 電子白板採用元太 42 吋 Carta 電子紙顯示器，與自發光顯示技術不同，電子紙因有反射式技術顯示特性，可讓電子白板具備無光害特性，除辦公遠端會議外，也可做為醫護人員、病患與照顧者溝通的醫療資訊看板，或是建築工地的作業告示看板。

RICOH 電子白板是元太與 RICOH 共同開發四年成果，元太總經理甘豐源表示，未來工作模式將從傳統紙筆型態，逐步朝向永續、數位科技轉型，電子紙具備省電及陽光下可視特性，可望成為數位轉型商機下的最大受益者。

營運方面，元太指出，目前需求仍大於供給，隨著數位轉型趨勢發展，對下半年、明後年營運均審慎樂觀看待。