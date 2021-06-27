元太下半年迎旺季 電子紙閱讀器、貨架標籤出貨看增

電子紙大廠元太 (8069-TW) 受惠遠距商機，帶動電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 需求穩健，但第 2 季受零組件吃緊影響，部分產品出貨遞延，展望下半年，隨著零組件狀況逐步改善，加上傳統消費性電子產品旺季來臨，出貨可望進一步回溫。

元太預期第 2 季受零組件影響，營運表現將持平首季，主要受上游 IC 等零組件供給吃緊影響，但預期下半年供給可望逐季改善，仍對今年全年營運正向樂觀看待。

元太近年也積極拓展彩色電子紙市場，目前共推出三種彩色電子紙技術，包含 Kaleido Plus、Spectra 3100、Gallery 等，各自鎖定數位教育、四色電子紙零售標籤、廣告看板商機，加上積極促成的電子紙產業聯盟平台年中也正式上線，將可望進一步開拓產品出海口。

電子紙產業聯盟是由元太與中國面板大廠京東方、興泰科技合作推動，共鎖定零售、教育等八大電子紙應用領域，元太預期，聯盟參與成員年底將破百家，明年更上看 200 家，聯發科 (2454-TW)、群創 (3481-TW)、英業達 (2356-TW) 等有意加入。

看好未來電子紙需求成長，元太自去年以來陸續擴充新竹 4 條電子紙材料產線，今年更進一步規劃新竹新廠辦大樓新建計畫，預計兩年後完工，可望支應未來電子紙成長需求，今年資本支出也上修至約 20 億元，較最初預估 7.5-8 億元倍增。