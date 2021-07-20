出口旺彌補疫情衝擊 第一金董座看好今年獲利

第一金 (2892-TW) 今 (20) 日首度在戶外召開股東常會，第一金暨銀行董事長邱月琴說，儘管有國內疫情影響內需市場，但因出口暢旺因此仍看好今年金控獲利表現。

因應三級防疫警戒，第一金今年股東會首度在戶外舉行，地點選定台北市北投分行廣場作為戶外股東會場地。

邱月琴致詞時提到，第一金以實際行動支持中小企業的發展與茁壯，子公司一銀已連續 11 年蟬聯「中小企業放款」市占第一名，未來也將積極提升優質大型企業客戶與聯貸業務市占地位，鞏固核心業務基礎。

在海外業務部分，邱月琴說，第一金目前海外據點達 44 處，一銀的美國休士頓分行今年 2 月開業上路，是第一家插旗美國德州設立分行的國銀，加上籌設中的德國法蘭克福分行及美國子行聖馬特奧分行，可望提高海外獲利動能。

數位轉型方面，一銀的「iLEO 數位帳戶」已突破 60 萬戶，位居公股銀行第一、全體國銀第四，未來將持續拓展多元支付場域，並開拓與兄弟公司間的服務串接，打造完整智慧生態圈，掌握數位新時代的多元通路與服務商機。

至於日前獲准開辦的財管 2.0 業務，邱月琴表示，將整合第一金融集團資源，開發更具競爭力與創新產品，提供客製化金融服務，滿足客戶多元化金融需求，期許成為高資產業務的知名品牌。

第一金股東常會通過股利政策，每股配發 0.9 元現金股息、股票股利 0.1 元，以今天收盤價 22.75 元計算，現金殖利率約 3.9%。

第一金去年稅後純益 168.07 億元，每股稅後純益 1.31 元，今年前六月稅後純益也有 109.13 億元，較去年同期成長約 25%。