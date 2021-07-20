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台灣5G行動網速量測 中華電、遠傳並列雙冠王

鉅亨網記者沈筱禎 台北
台灣5G行動網速量測 中華電奪雙冠王。(圖:中華電提供)
台灣5G行動網速量測 中華電奪雙冠王。(圖:中華電提供)
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網速中華電遠傳5G

國際權威測速品牌 Ookla 旗下網站 Speedtest 今 (20) 日公布台灣 5G Speedtest Award 行動網速量測報告，中華電 (2412-TW) 在 5G 網速與行動網路涵蓋，拿下冠軍；遠傳 (4904-TW) 則在 5G 上傳速度與低延遲奪得第一。

據 Speedtest 報告顯示，中華電 5G 網速以 350.52Mbps 奪下全台第一，遠傳則以 334.97Mbps 緊追在後；5G 上傳速度方面，遠傳以 51.76Mbps 超越中華電的 50.85Mbps。

中華電表示，Speedtest 網速量測報告，是分析 2021 年上半年實測數據與裝置，並經過超過 5 億次測量樣本、43 萬部測試裝置及 28 萬個全台量測地點，中華電二度蟬聯行動網路涵蓋第一名。

董事長謝繼茂表示，中華電信為國內第一家提供 5G 服務的電信業者，以速度及涵蓋並重的策略，積極且扎實進行 5G 建設，以最快的速度於主要都會區及重要交通幹線提供 5G 涵蓋，未來將持續建置基地台，擴大全台通信涵蓋。

行動通信分公司總經理簡志誠指出，今年 5G 基地台已建設超過 8000 座，將持續加量、加速 5G 建設，1 萬座 5G 基地台可望提前達標，總建設量將可達 1.2 萬台，未來配合技術演進，適時引進 NR3500 頻段與 NR2100 頻段之載波聚合建設優勢，提供 5G 客戶極致網速體驗。

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