富鼎6月純益年增5.5倍 5、6月每股賺1.55元

MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 今 (20) 日公告 6 月自結，在漲價效應帶動下，加上產品組合優化，稅前盈餘 1.01 億元，年增 6.21 倍，稅後純益 7800 萬元，年增 5.5 倍，每股純益 0.96 元，累計 5、6 月每股純益已達 1.55 元，超越第一季整季表現。

富鼎去年與客戶開出多件新案，涵蓋高、中、低壓電源 MOSFET，尤其以遊戲機、工具機兩應用需求特別強勁，隨著新品出貨比重增加，產品結構逐步改善，毛利率可望穩步向上。

近期晶圓代工、後段封測產能持續滿載，供應商第三季再度調漲代工價格，MOSFET 業者也紛紛喊漲，富鼎自今年起開始漲價，下半年漲幅可望再擴大，帶動獲利優於去年。

富鼎指出，今年電源 MOSFET 及 IGBT 等產品已廣泛應用在智慧家電、電競筆電、高階顯卡、電源供應器、電動工具以及新世代遊戲主機等領域，預期今年全年預計銷量可達 14.77 億顆，較去年增加 5%

富鼎 6 月營收 3.6 億元，月增 0.03%，年增 37.93%；累計前 6 月營收 20.6 億元，年增 56%，為歷年同期新高。