Amazing Cats 狂野迷蹤貓戲人間

玫瑰，都說女人像貓，溫順撒嬌，嬌俏可人，

順著毛摸就能討其歡心；

然而一但沒注意，柔軟的貓咪轉瞬間就能以利爪傷人，絲毫不留情面。

捉摸不定的女人心在珠寶設計師腦中

幻化成形色各異的貓科動物，

栩栩如生地描繪出貓女遊戲人間的浮世繪。

香奈兒 L’esprit du Lion “Commanding” 可轉換式白金鑽石項鍊。

美洲豹是卡地亞的品牌象徵之一， 1914 年，它首次現身於珠寶世界，而路易 • 卡地亞則是品牌的馴獸先驅，此後，路易的合作夥伴貞杜桑（Jeanne Toussaint）將美洲豹圖案發揮得淋漓盡致：手鐲、胸針、耳環、長項鏈、腕錶，都有美洲豹矯健的身形，盡情展現野性之美，動物之魅，同時也是在她的設計之後，人們開始將女性的力量之美與美洲豹連結起來。

愛馬仕 Arceau Tyger Tyger 腕錶，直徑 38 毫米，皮革馬賽克錶盤，錶圈鑲鑽。

在卡地亞的各項系列中都可以見到美洲豹的蹤跡，從設計到雕金工藝、再到鑲嵌工藝，每一個環節均秉承相同的目標：讓美洲豹活靈活現。箇中創意構思旨在向大自然致敬，為美洲豹注入個性活力，而非純粹模仿。卡地亞設計師與珠寶大師緊密合作，勾勒對精準線條和優雅風範的定義。為捉捕到美洲豹的精髓，需要運用卡地亞創作詞彙將其刻畫得惟妙惟肖，將設計圖賦之於形。各種美洲豹的型態皆讓卡地亞扎扎實實地探索過一番，才能創造出如此生意盎然的美洲豹，無論是鏤空或僅取其豹首，搭配點綴鋪鑲的鑽石或其他寶石，盡顯華美璀璨。

CHOPARD 動物世界系列腕錶—貓咪。18K 玫瑰金萬錶，錶盤有 3 顆滑動鑽石。

正所謂英雌所見略同，同樣拜倒在大貓魅力之下的還有傳奇人物香奈兒女士。香奈兒女士出生於 1883 年 8 月 19 日，星座是獅子座。香奈兒女士曾述說：「8 月 19 日是我的生日，我誕生在獅子座，所以我就和獅子一樣，運用爪子保護自己免於受到傷害」。獅子為萬獸之王，是尊貴和力量的象徵。香奈兒 Sous le Signe du Lion 珠寶系列以威尼斯獅子為靈感開啟了全新的篇章，青金石藍色和星體白色以獎章式的珠寶設計呼應聖馬可廣場的獅子浮雕，獅子把爪子踏在代表地球的圓球上，盡顯王者的氣勢風範，彷彿那尊鎮守在香奈兒女士寓所中的鍍金青銅獅。

BOUCHERON Animaux 動物系列玫瑰金豹貓指環。

除了大貓以外，也有珠寶世家關注因寵愛自家貓咪，而將其當作珠寶作品模特兒的案例，更因此促成了貓首造型的戒指！Wladimir 是 BOUCHERON 世家豢養的寵物黑貓。1981 年，一支廣告使它成為魅力長存的經典形象。在 2019 年，牠成為了一對貓咪造型戒指的靈感來源。當中一隻黑貓由黑色藍寶石和祖母綠製成，而另一隻白貓則由鑽石密鑲而成，並鑲嵌綠色碧璽。可愛的戒指能永遠陪伴主人，動物系列珠寶成為 BOUCHERON 的守護象徵，並為配戴者帶來幸福的珠寶。

卡地亞 La Panthère 美洲豹玫瑰金鑽石手環。

另一邊，VAN CLEEF & ARPELS 的 Lucky Animals 系列胸針則以童趣、復古味道的方式呈現動物姿態，旨在呈獻風格更親民、適合日常佩戴的珠寶，讓 VAN CLEEF & ARPELS 的作品系列更添姿采。小巧的寶石和瑪瑙組件講求精巧的切割和拋光工序，而勾勒動物輪廓的金質圓珠亦逐一以手工拋光，煥發閃爍光芒，黑貓與獅子胸針並不講求立體結構，而是溫婉可愛的感覺，彷彿只是這樣看的就被療育了心靈。

VAN CLEEF & ARPELS Lucky Animals Lion 胸針，黃 K 金、虎眼石、縞瑪瑙。

還有什麼比看見小貓玩毛線球更可愛的呢？蕭邦的動物世界系列就將這樣的場景搬到腕錶上，在蕭邦著名的 Happy Dimaond 滑動鑽石架構下，一隻鑲鑽小貓伸出前腳準備抓住球，模樣可愛到讓人想尖叫！令人不由得佩服品牌聯合總裁暨創意總監 Caroline Scheufele，在她那充滿童心未泯的想像力中，為珠寶領域注入一股天真單純的樂趣。

BOUCHERON Paris Vu du 26 頂級珠寶系列 WLADIMIR II 白金指環鑲嵌黑色藍寶石、祖母綠。

BOUCHERON Animaux 動物系列玫瑰金幼獅指環。

來源：《珠寶之星》80 期

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