【邱志昌專欄】系統性風險：Fed即將對付通膨！

(嚴肅聲明：本人未在 Telegram，建立「飆股聊天室」帳號，探討「飆股基因」等；該帳戶冒用本人肖像。提醒讀者、投資人注意、謹慎！)

壹、前言

(圖一：Fed 主席說，通膨如此發展、的確對經濟復甦不確定，鉅亨網)

Fed 將於 7 月 27 與 28 日召開，FOMC 利率決策會議；7 月 15 日主席鮑爾，在參議會公廳會作證時，坦言目前通膨發展情勢超過 Fed 預期、Fed 也對通膨感焦慮。但 Fed 不會在此時、突然提出減少購債規模決定，只會針對超乎預期、可能持續的通膨進行討論；所謂「持續」指繼續一季以上。鮑爾特別提及，在 1,200 億美元 / 月 QE 資金規模中；其中 400 億美元，是投放到 MBS(不動產抵押債券)；這一部分是否需要調整，這可能是這次會議論重點？但這不代表屆時會議上，會做出任何決議。彙總而言，Fed 目前對 QE 與物價、經濟復甦任何答辯多圍繞與堅守在：一、通膨還是暫時性的。在任何情況下，一定優先支持經濟復甦；但物價溫和上揚，廠商擁有經營利潤，才能使生產與消費兩互動呈現良性循環，物價溫和上揚是需要的。二、目前不會縮減購債規模；但 2023 年起縮小購債規模計畫，是否得提前執行？這需要 FOMC 會議討論。三、需要判斷的最大問題是，通膨只是暫時性還是持續性？在就業情況尚未達到設定目標之前，無論如何 Fed 會堅守不升息立場；Fed 設定失業率目標為 3.5%，2021 年 6 月為 5.9%。

貳、如無黑天鵝飛來？第三季是股市整理的季節！

(圖二：台股加權股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

Fed 認為 4、5、6 月份 CPI 年增率，由超越了 2.0% 年增率，再由 2.4% 攀升到 5% 與 5.6%，7 與 8 月也可能繼續攀升。主要原因是因疫情影響產業供應鏈，因此上中下游的接軌不順；且在疫情漸穩定後，恢復的消費顯著；這兩變遷使美 2021 年第二季通膨。但只要未來工人陸續復工、供應鏈恢復正常，且消費行為也恢復日常，通膨便會由高峰步入溫和穩健。財長葉倫也說，她由一些領先物價指標中見到，再過一陣子、消費者物價 CPI 年增率會慢慢趨於下降。與 CPI 年增率相關指標為，WPI 躉售物價指數、PPI 生產者物價指數、IPI 進口物價指數；還有最具影響力的，應是製造業生產指數 PMI、或採購經理人協會指數 ISM。如果 PMI、或 ISM 指數由高峰漸落入平穩，生產活動降溫將促使，原物料價格下降；也是成本下降、通膨會降溫。如果葉倫的確是檢視 PMI、或 ISM 指標，大家一定要有心理準備。PMI 是 GDP 的領先指標；當 PMI 的榮景不怎麼樣時，就代表未來將遇見的 GDP 也是如此。換言之，以現階段高物價增長，換得高預期 GDP 成長率；但低物價成長，也陪伴出低的 GDP 成長。

(圖三：大立光股價日 K 線圖，鉅亨網)

若通膨無法在 2021 年第三季、甚至要等第四季才落入穩定；則就有動用保守貨幣政策的必要性。尚不提升息、收縮資金、或是其它更積極緊縮政策。目前等待通膨降溫、或 Fed 預判前，大概可以區分為三時間階段，而這三階段對股市多會有影響。一、第一個階段是，Fed 如何看待這次，出乎預料外的通膨？也就是 7 月 27、28 日 FOMC 會議之前，成員與主席、及財長公開談話，股債市投資人一定豎耳恭聽；就如鮑爾這次國會聽證會演說效應，這些談話多會投射到投資機構，再直接實踐於股價中。二、在這階段中，也是美股市財報周；財報公告是弱式效率市場事件；除非表現出人意表，否則對股價正面激勵效果不大，常現身演出的、卻大多是利多出盡。

叁、古今中外、股價 V.S. 財報公告效應大同小異！

就像 7 月 15 日台股台積電法說會，公告 2021 年第二季每股盈餘後；被詮釋與放大為「三率三降」利空一樣；當晚台積電美 ADR 就下跌 4.2%，7 月 17 日周末繼續下跌 1.52%。第二天在台股市場大跌 25 元 / 股，收盤價格為 589 元 / 股。從 K 線圖清楚看到，台積電法說會對股價影響事件；從真正股價行情發動、到結束約五個交易日。投資機構算準法說日期，從前五天 580 元 / 股展開股價攻勢，到到法說前兩天、跳空大漲到 613 元 / 股；但在法說前一天，就不敢再漲了、只上揚 1 元 / 股；7 月 14 日收盤為 614 元 / 股。公司負責人告訴投資機構，該公司第二季獲利、EPS 為 5.18 元 / 股；這低於市場預期，縱使合併第一季盈餘還有 10.57 元 / 股，但還是被當利空處理。

(圖四：台積電股價日 K 線圖，鉅亨網)

不僅是美股，對台股 7 與 8 月也是財報熱季；其實所有股價在平日也多已反應了月營收、月盈餘；每季或半年的獲利預期效果，不會有太大驚奇。而且資金量如此充沛，不可能有平日不被反應的多空。股價不會這麼沒效率，等到 7 或 8 月才發作、過去多空事件。因此 7 或 8 月財報宣告，反而要提高警覺、慎防十全一缺、雞蛋挑骨頭；投資者因股價已高，對不如預期的亮麗獲利，還是會殺無赦。其實台股今年第二季財報首部曲是股王大立光。外資持有 41.6% 的大立光，在 7 月 9 日就開法說會，其第一季 EPS 為 39.62 元 / 股；而法說公告第二季 EPS 為 37.19 元 / 股，這也只是小幅衰退。但大立光股價仍欲振乏力，法說當天就跌破 3,000 元 / 股，收 2,990 元 / 股；第二天再跌為 2,950 元 / 股，之後利空出盡、小幅反彈。

第二個時間階段是，股市進入 7 月 21 日之後，到 7 月 27 日之前這段期間。市場對即將來到的 FOMC 會議，其決議會對股價產生顯著反應。因為大部份投資者會認為，這一次會議不是討論成長，而是討論通膨；如何解決通膨、或是讓它降溫的會議，「會無好會」、難有好消息；會議結束後 FOMC 也會說明，Fed 採取何種手段對付通膨。幾個月來我們彚總發現，從副主席布蘭德與財長葉倫，及幾位 Fed 成員諸多觀點，多將矛頭指向房地產價格太熱。

肆、結論：Fed 面對「史詩級」美股與房價泡沫如履薄冰！

(圖五：道瓊工業股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

一、因此最大可能應對政策，就是將 MBS 債券釋出、資金收回；再對房地產價釋放資金，無異火上加油。如果只是這樣，則對股市負面影響很小。二、但若 Fed 認為成本推動，原物料通膨需要喝止，則可能再加碼提高 FOMC 聯邦資金利率，幅度可能是 0.125% 或是 0.25%，即半碼或 1 碼，這對當前股市有輕度負面效果；比較嚴肅的可能是，會被市場認定、鴿派的 Fed 已轉變為非鴿、甚至是鷹派。此時股價指數無法脫離橫向盤整，甚至會下跌一大段。三、理性觀點是，Fed 不容易出重手、大幅調高利息，或是大幅收縮資金；除非判斷是誤上賊船、巧遇海盜、惡性通膨。總之股市在 Fed 會議季節前會被壓抑，但會後得各憑本事、以獲利能力、增加自己公司價值。

(提醒：本文為專業學術研究，非投資建議書；不為引用本文為商品行銷投資損益背書。)