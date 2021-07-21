鉅亨美股雷達：Netflix財測低於預期、蘋果新專利暗示可折疊iPhone仍有可能

美股重要看點：

週二 (20 日) 美債殖利率出現反彈，10 年期美債殖利率自 1.1% 反彈至 1.2%，債市避險情緒有所緩解，刺激美股全線出現反彈。

而美國聯邦首席傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 週二 (20 日) 也出席美國參議院聽證，佛奇表示，新冠變種病毒 Delta 目前已佔了 80% 的美國新增病例，傳播速度極快。

據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 最新數據，美國確診及死亡人數再次上升，過去 7 天平均而言，每日新增確診人數升至 2.63 萬，較前一週增長 70%；新增死亡數字過去 7 日平均為 211 人，較前一週上升 26%，主要增長皆主要來自疫苗接種率落後的州，

據白宮數據顯示，目前阿肯色州、佛羅里達州、路易斯安那州、密蘇里州及內華達州為新增確診人數增長最快的幾個州，且疫苗接種率低於美國的全國平均。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 549.95 點，或 1.62 %，收 34,511.99 點。

標普 500 指數上漲 64.57 點，或 1.52%，收 4,323.06 點。

那斯達克指數上漲 223.9 點，或 1.57%，收 14,498.9 點。

費城半導體指數上漲 43.4 點，或 1.38%，收 3,191.0 點。

S&P500 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. Netflix (NFLX-US)

Netflix 於週二 (20 日) 美股盤後公布財報，在新增用戶方面，市場對 Netflix 上季期望並不高，僅預計新增 175 萬，但 Netflix 繳出來的實際新增用戶卻依然低於預期僅 154 萬。

而獲利方面也是同樣低於市場預期，Netflix 第二度每股盈餘 (EPS) 為 2.97 美元，低於市場預期的 3.16 美元，第二季營收則報 73.4 億美元，則略高於市場預期的 73.2 億美元。

針對第三季財測， Netflix 估計第三季將新增 350 萬用戶，低於市場預期的 487 萬，對新增用戶的樂觀主要來自 Netflix 計劃今年下半年和明年發布的內容。

Netflix 也證實正在進軍遊戲領域，將遊戲看作一種內容，認為遊戲是與原創電影、動畫電視節目相似。

Netflix 表示，遊戲內容將包含在訂閱服務中，用戶無須額外付費，而 Netflix 最初將專注於手遊上面。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

美國消費者報告 (Consumer Reports) 週二 (20 日) 發表報告指出，根據特斯拉駕駛的使用報告與行車紀錄器影片，特斯拉的完全自動駕駛軟體缺乏安全保護，在公路上使用會危及公眾安全。

根據特斯拉駕駛發布在社群媒體上的行車紀錄器影片，消費者報告對 FSD Beta 9 軟體提出不少擔憂，包括錯過轉彎路口、撞向路邊的汽車等。

消費者報告汽車測試中心高級總監 Jake Fisher 表示，據駕駛使用 FSD Beta 9 的影片顯示，FSD Beta 9 既沒有使駕駛更安全，也沒有使駕駛變得更輕鬆，消費者只是花錢充當測試工程師，而且是在沒有足夠安全措施保護的情況下。”

但消費者報告也表示，若 Model Y 正是升級了 FSD Beta 9，那麼之後該報告將會獨立對這款 FSD 進行測試。

美國全國運輸安全委員會曾批評特斯拉 Autopilot 缺乏保護措施，允許駕駛雙手長時間離開方向盤。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

週二 (20 日) 美國專利商標局 (USPTO) 公告顯示，蘋果新獲得了一項「可滑動與擴展的螢幕設備專利」，顯示蘋果未來的 iPhone 手機有可能出現「可折疊款」。

去年 12 月即有市場消息傳言，富士康正在對兩款可折疊 iPhone 展開原型設計和測試，而先前也有市場分析師預測，蘋果或可能於 2023 年推出一款採用 8 英吋 OLED 柔性螢幕的 iPhone 新機。