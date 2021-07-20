〈國內微解封〉不追求清零目標 指揮中心本周討論7/26後降級

國內今 (20) 日新增 18 例本土 COVID-19 病例及 6 例境外移入，另增 4 例死亡病例，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，近 2 周以家庭群聚為主，年齡層有下降趨勢，不過，本周將會與各縣市政府討論防疫鬆綁，陳時中強調，7/26 後不是解封，只是評估降級，不追求清零目標，但各行業要有應變能力。

陳時中指出，今天上午在全國防疫會議中說明，目前本土案例以雙北較多，其他縣市僅為零星感染源，但近 2 周的群聚事件，以家庭群聚為主，病例年齡有下降趨勢，已請地方政府現階段防治重點，要納入青年族群，加強留意傳播風險。

陳時中透露，本周會與地方政府討論鬆綁防疫措施及相關行業別，但重申 7 月 26 日之後只是降級、不是解封，確診病例完全降至零的可能性相對低，仍以控制疫情的前提下，去訂定相關指引，至於振興券，「時候到了就會推出」。

陳時中表示，全世界的疫情都向上升、起起伏伏，無法預測什麼大規模疫情會進來，只能在各方面要做好準備，戴口罩、保持社交距離、勤洗手這三項原則不會變，指揮中心不會以清零為目標。

陳時中說，從一開始提升疫情警戒時就報告過，一旦發生社區傳播，要完全清零的可能性就相對低。希望在疫情控制及防疫疲乏間取得平衡，在追求可控制的前提下訂定指引，包括預防與應變能力，希望每一單位、每一個人都可及時控制，朝向這個方向努力。

