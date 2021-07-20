泰、汶、菲、俄4國來台免簽 外交部：8月起延長1年

外交部今 (20) 日宣布，考量後疫情時代恢復雙邊互訪交流與活絡觀光市場的需求，各機關決議自今年 8 月 1 日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施 1 年，至明年 7 月 31 日，並續行「觀宏專案」至明年 12 月 31 日。

為了配合推動新南向政策，並精進簽證政策，外交部指出，今年 4 月 12 日邀集相關機關召開跨部會會議，針對泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯國民來台免簽、觀宏專案團體旅遊電子簽證及東南亞國家人民來台先行上網查核 (有條件式免簽) 等便利措施，進行全面性檢視。

配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，外交部自去年 3 月 19 日起暫緩外籍人士來台觀光。針對新南向國家及俄羅斯國民來台的簽證便利措施，僅為既有簽證待遇的延長與調整，並非於疫情期間開放外籍人士來台觀光旅遊。

外交部表示，未來是否鬆綁外籍人士來台觀光的限制，仍須由指揮中心評估全球疫情狀況後決定。

外交部強調，未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在深化雙邊交流及爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安，並持續與相關國家接洽，實質提升對我簽證待遇，增進國人旅外便利。

此外，為拓展我與中東歐地區尤其是波羅的海國家的實質關係，強化各領域的合作交流，經雙方政府協商同意，我國即將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，各項籌備作業正陸續進行中。