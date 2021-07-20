疫情衝擊金融業挑戰大 兆豐金老董提3C策略應戰

兆豐金 (2886-TW) 今 (20) 日召開股東常會，董事長張兆順說，面對國內外經濟金融情勢變化與金融監理制度，將以 3C 策略應對挑戰，包含 (CHALLENGE)、勇於變革(CHANGE)、掌握新商機(CHANCE)，創造股東最大價值。

考量國內仍處於防疫三級警戒，兆豐金今年股東會將場地移往林口自有大樓停車場搭棚舉行。兆豐金指出，過去一年雖有疫情、降息及紓困影響，但在共銷、存放款業務、財富管理、數位金融發展、公司治理以及企業社會責任等方面，都繳出不錯成績單，合併稅後純益 250 億，合併資產報酬率 (ROA)0.66%，股東權益報酬率 (ROE)7.69%，每股純益 1.84 元。

為回饋股東支持，兆豐金控董事會通過配發現金股利 1.58 元並於股東會中承認，股息配發率與殖利率皆位居金控前段，統計兆豐金成立以來，連續 18 年配發股利，發放股利合計超過 23 元。

展望後市，張兆順指出，將鞏固既有利基發展多元獲利，完善海外佈局深耕客戶，持續提升業務核心競爭力，並加速推動集團數位轉型，落實法遵、洗防打擊資恐及內稽內控作業，提升相關資訊、數位科技與風險管理系統。為因應國際日趨嚴格之監理與法規標準，以三 C 積極應對挑戰 (CHALLENGE)、勇於變革 (CHANGE)、掌握新商機 (CHANCE)，來創造股東最大價值。

此外，兆豐金今年股東會也同步進行第 8 屆董事改選，共選出董事 15 席董事，其中財政部代表包含：張兆順、胡光華、顏春蘭、陳嘉鐘、陳佩君、吳懿娟、邱奕淦，行政院國家發展基金管理會代表施克和，中華郵政代表吳宏謀台銀代表李國興；獨立董事當選人分別為：林常青、陳虹如、吳瑛、陳彩稚、游啟璋。