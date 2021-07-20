〈外銷訂單〉7月可望連十七紅 下半年低基期紅利將逐步消退

受惠科技電子產品、傳統貨品雙動能帶動，6 月外銷訂單連十六紅，展望下半年，經濟部統計處處長黃于玲表示，依廠商接單狀況來看，7 月外銷訂單可望連十七紅，不過年增幅將持續收斂，低基期紅利逐步消退。

經濟部統計處預估，7 月外銷訂單約達 527-542 億美元，月增幅落在 - 1.9% 到 0.9%、年增幅落在 15.7%-18.9%，可望連十七紅。

上半年外銷訂單在電子、傳產雙引擎帶動下，寫下同期最旺，外界關注，全年是否也將改寫新高，對此，黃于玲表示，在沒有變數的前提下，依過往外銷訂單金額逐季成長趨勢，全年接單金額可望再創高峰。

此外，統計處也統計 6 月外銷訂單海外生產比達 48.9%，年減 5.2 個百分點，主因是傳統貨品接單成長幅度高於科技類貨品所致，不過依地區別觀察，東協接單金額達 54.5 億美元、年增 44.8%，刷新歷史紀錄。

黃于玲分析，東協接單金額創高，正逐步反應出全球供應鏈移往東南亞布局趨勢，台廠在考量人力成本、市場誘因近年也持續在東協布局，觀察 6 月主要貢獻類別則來自顯卡、半導體等資通訊電子產品，金屬、塑橡膠等傳產則次之。

不過近期包含越南、馬來西亞等東南亞疫情嚴峻，是否衝擊廠商接單，黃于玲指出，廠商可透過生產基地調度、復工後加班生產因應，多數廠商也反應接單未受影響。