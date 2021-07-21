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〈美股盤後〉東奧不排除可能取消 晶片荒緩解 道瓊收紅近550點

鉅亨網編譯羅昀玫
東奧不排除可能取消 晶片荒緩解 道瓊收紅近550點 (圖片：AFP)
東奧不排除可能取消 晶片荒緩解 道瓊收紅近550點 (圖片：AFP)
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儘管 Delta 變種病毒持續肆虐，但華爾街告別昨日恐慌，週二 (20 日) 投資人逢低買進，十年期美債殖利率回升 1.2% 以上，四大指數齊揚，道瓊收紅近 550 點，幾乎收復前一日的大部分失地。

政經消息方面，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週二表示，晶片供給逐漸增加，福特、通用汽車開始得到更多晶片零件，已看到半導體短缺緩解的跡象。

地緣政治衝突未歇，美國週一聯合多國發表聲明，譴責中國雇用多名駭客侵入數十家美國與他國企業，竊取智慧財產權、商業機密與傳染病疫情研究資料，對此中國政府回應，這是缺乏證據的無端抹黑。

東京疫情持續惡化，多名東奧參賽選手及工作人員染疫，週二 (20 日) 東京奧組委首席執行官武藤敏郎 (Muto Toshiro) 表示，不排除最後一刻取消奧運的可能性。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.91 億例，死亡數突破 410 萬例，美國累計確診超過 3416 萬例，累計死亡數超過 60.9 萬。印度累計確診超過 3117 萬例，巴西累計確診 1939 萬例。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 週二稱，美國新增病例中，Delta 變種病毒佔比超過 83%。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 549.95 點，或 1.62 %，收 34,511.99 點。
  • 標普 500 指數上漲 64.57 點，或 1.52%，收 4,323.06 點。
  • 那斯達克指數上漲 223.9 點，或 1.57%，收 14,498.9 點。
  • 費城半導體指數上漲 43.4 點，或 1.38%，收 3,191.0 點。
(圖片：蘋果)
標普 11 大板塊僅必需消費品板塊收黑，工業、金融和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王同步揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.60%；臉書 (FB-US) 上漲 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.66%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.83%。

道瓊成分股多回暖勁揚。波音 (BA-US) 上漲 4.91%；Honeywell (HON-US) 上漲 4.08%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.72%；高盛 (GS-US) 上漲 2.83%；默克 (MRK-US) 下跌 1.12%。

費半成分股漲多跌少。AMD (AMD-US) 上漲 0.61%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.60%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.10%；美光 (MU-US) 上漲 1.09%；高通 (QCOM-US) 漲 0.55%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.89%。

台股 ADR 以日月光漲幅最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.89%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.32%。

企業新聞

晶片荒緩解消息釋出後，福特 (F-US) 週二大漲 4.74%、通用汽車 (GM-US) 上漲 3.64%、飛雅特克萊斯勒母公司 Stellantis NV (STLA-US) 上漲 0.56。

英特爾 (INTC-US) 上漲 1.10% 至每股 55.24 美元。英特爾旗下自駕車公司 Mobileye 在紐約市進行自動駕駛測試車。GlobalFoundries  否認英特爾以 300 億美元收購的傳聞，將按計畫明年 IPO 與擴廠。

亞馬遜創辦人、全球首富貝佐斯週二搭乘自家公司藍色起源 (Blue Origin) 的太空船，完成首次載人太空飛行，為民營太空旅行創多項世界紀錄。藍色起源對手維珍銀河 (SPCE-US) 下跌 1.29% 至每股 32.03 美元

(圖片：AFP)
全球首富貝佐斯週二一圓兒時太空夢。(圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.21% 至每股 660.50 美元。該公司中國銷量回升，6 月大增 29%，不過美國最權威的消費者指南《消費者報告》報導抨擊，特斯拉「全自動駕駛」FSD 9.0 beta 版本缺乏安全保障。

美國生技大廠莫德納 (MRNA-US) 下跌 2.00% 至每股 307.33 美元。該公司週三將取代同業 Alexion 製藥 納入標普 500 指數。

Nvidia (NVDA-US) 週二下跌 0.89% 至每股 186.12 美元。該公司週一盤後完成 1 股拆 4 股的股票分割計畫。

IBM (IBM-US) 上漲 1.49% 至每股 139.97 美元。IBM 最新財報繳出亮眼成績單，由於雲端需求強勁，推動營收創 3 年最強增幅。

經濟數據

  • 美國 6 月新屋開工年化月增率報 6.3％，預期 1.2%，前值自 3.6% 下調至 2.1%
  • 美國 6 月新屋開工年化總數報 164.3 萬戶，預期 159 萬戶，前值自 157.2 萬戶下調至 154.6 萬戶
  • 美國 6 月營建許可年化月增率報 - 5.1％，預期 0.4%，前值自 - 3.0% 上調至 - 2.9%
  • 美國 6 月營建許可總數報 159.8 萬戶，預期 169.0 萬戶，前值自 168.1 萬戶上調至 168.3 萬戶

華爾街分析

財報季持續開跑，Netflix、聯合航空等企業週二盤後將公布財報。根據 Refinitiv 數據，標普成份股企業中有 56 家已公布財報，其中 91% 的企業表現優於華爾街預期。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 預期，獲利如預期穩步上升，企業財報持續優於預期，故人們對疫情後經濟復甦的熱情不減。

經濟敏感的小型股和運輸股週二表現優於大盤。Tim Ghriskey 表示，市場被拋售的原因有很多，多數與 Delta 變種病毒染疫飆升和對經濟的擔憂有關，但現在市場正在反彈，這顯示市場的整體實力，即便有壞消息，市場仍屹立不搖。

Catherine Avery Investment Management 總裁稱，週二走勢基本上是反映週一的過度修正 (對通膨恐慌和病毒的過度反應)，人們意識到，隨著越來越多的財報消息釋出，股市是投資的好去處。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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