GlobalFoundries斥資10億美元 紐約大規模擴廠

代工廠 GlobalFoundries (格芯；格羅方德) 宣布斥資 10 億美元，將在紐約大規模擴廠。

GlobalFoundries 週一宣布將在美國進行大規模擴廠計畫，將斥資 10 億美元於紐約州中馬爾他鎮 (Malta) 總部附近建第二家晶圓廠，期望將馬爾他晶片產量提高一倍，以解決全球晶片短缺問題。

GlobalFoundries 執行長考菲爾德 (Tom Caulfield) 週一發表聲明稱，預測半導體產業未來 10 年將比過去 50 年增長地更多，GlobalFoundries 正加緊努力，共同努力解決日益提高的技術創新需求以造福人類。

白宮近期要求國會撥款 500 億美元的資金，擴大美國半導體製造和研發，GlobalFoundries 計畫透過公私協力夥伴關係的方式為新工廠提供資金，包括聯邦和州政府投資。

上週末英特爾傳出有意砸重金 300 億美元收購 GlobalFoundries ，提升本身晶片生產能力，劍指台積電、三星。

Baird 分析師稱，英特爾至少從 4 月份就開始該談判。英特爾則回應，尚處於與持有 GlobalFoundries 的穆巴達拉投資公司間討論階段，尚未敲定此交易。

GlobalFoundries 目前為世界第四大晶圓代工廠，僅次於台積電、三星電子和及聯電 (UMC)。

截稿前，半導體股週一普遍疲軟，英特爾 (INTC-US) 暫跌 1.28% 至 54.25 美元。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1%，暫報每股 114.49 美元。費城半導體指數 (SOXX) 暫跌 0.69%。