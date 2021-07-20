凱崴看PCB廠代鑽孔需求仍急 估Q3營收高成長

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠凱崴電子 (5469-TW) 今 (20) 日召開股東會，對第三季營運提出樂觀看法，由於桃園楊梅新廠區新工程已完工，二期廠區機械鑽孔產能，較一期廠區大增 1.4 倍，主要服務對象囊括 PCB 大廠欣興 ((3037-TW) 景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 等客戶，第三季起將大幅貢獻營收。

凱崴第三季也將大幅武漢廠服務中心機鑽產能，增幅達 1 倍，主要服務華中客戶定穎 (6251-TW) 及欣益興等，為第四季營收再添新動能。

凱崴第二季營收為 4.06 億元，季成長 13%，年增 40%。基於上述業績展望，樂觀預期第三季營收將較第二季再增長 20-28%。

凱崴客戶包括華通 (2313-TW)、欣興、南電、景碩、健鼎 (3044-TW) 、深南等大廠。由於各廠 ABF、BT 載板新產能都將陸續開出，但配套鑽孔產能不足，各廠看 2021 年至 2025 年鑽孔產能仍短缺，目前包含凱崴在內，尖點 (8021-TW) 也強化鑽針產量及 PCB 鑽孔代工服務量能。

凱崴 6 月營收 1.38 億元，創歷史新高，年增 67%，2021 年上半年營收 5.65 億元，年增 35.67%。