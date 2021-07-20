因應疫情升溫 新加坡再收緊防疫限制 含餐廳禁內用、聚會最多2人

隨著疫情加劇，新加坡政府週二 (20 日) 宣布再度收緊防疫限制措施，包含餐廳禁止內用、聚會限制人數自 5 人降至最多 2 人等。

近週來，新加坡卡拉 OK、傳統市場和熟食中心爆發多起群聚感染，引發當局擔憂。衛生部數據顯示，上週社區感染病例高達 480 例，較 7 天前的 19 例大幅增加。

為防止疫情進一步惡化，新加坡衛生部週二表示，7 月 22 日起至 8 月 18 日，將團體聚會人數自 5 人降至 2 人，禁止餐廳內用，但仍允許提供外帶服務，並要求縮減表演、婚禮等大型活動規模。

儘管超市和傳統市場存在較大的感染風險，但仍被允許繼續營業。當局表示，隨著病毒篩檢作業進行，預計未來幾天確診數將持續增加。

自 6 月下旬以來，新加坡疫苗趨緩，本土確診病例多呈個位數，當局原先預計最快 7 月下旬就能讓一半以上人口接種第 2 劑疫苗。

新加坡衛生部長王乙康表示，目前當地 60-69 歲族群的疫苗接種率已達 85%，70 歲以上族群接種率也達 71-72%，全國每日平均接種數達 8 萬次，當中 70-75% 為第 2 劑。

截至上週日 (18 日)，新加坡共接種 680 萬劑疫苗，且已有 48.3% 人口完成 2 劑接種。