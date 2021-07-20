晶技在台投資13億元 擴充半導體相關製程

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長林萬興強調，將投資前瞻先進製程技術，加速 5G、汽車及物聯網三大產業 Tier 1 客戶佈局與導入，構築產業競爭優勢，今年資本支出規劃 25.9 億元，其中 13.1 億元將用在投資台灣半導體相關製程。

晶技股東會也通過每股 3.8 元現金股利配發，預計 8 月 20 日除息交易，9 月 10 日發放股利，雖然今年晶技股東會日期延後到 7 月 20 日才召開，但是對於股利的發放時程，仍與過往一樣在中秋節前發放。

晶技指出，持續優化溫度補償控制石英振盪器 (TCXO)、溫度感應石英晶體 (TSX)、小型化恆溫控制石英晶體振盪器 (OCXO)、小型化石英晶體振盪器 (XO)、小型化行動裝置石英晶體 (Crystal)、感測器 (Sensor) 等產品。

晶技 2021 年第二季營收 43.41 億元營收創高，排除地產收入後，來自頻率元件業務營收為 35.41 億元，本業仍創高，季增 6.94%，年增 40%；預估第三季進入市場旺季，石英元件本業將持續成長，且寧波廠增產產能也將在第三季開出，法人估第三季石英元件營收將上看 38 億元。

晶技今年上半年稅前盈餘 18.19 億元，年增 1.69 倍，每股稅前盈餘 5.87 元，每股純益預估接近 5 元。