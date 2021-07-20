半導體檢測分析廠汎銓7/26登興櫃 今年營收可望年增3成

半導體檢測分析廠汎銓 (6830-TE) 將於 7 月 26 日登錄興櫃交易，目前公司在材料分析領域市占率已超過 5 成，董事長柳紀綸表示，今年營收維持較去年成長 3 成的趨勢不變，且營收、獲利都將逐月向上成長。

汎銓成立 16 年，目前主要業務為材料分析服務業務及故障分析服務業務，比重分別為 85%、15%。柳紀綸表示，將提升在故障分析業務的投資比重，營運擴充速度會加快，預期明年故障分析業務占比將達 20%，材料分析服務業務也同步成長，比重約達 8 成。

柳紀綸指出，目前公司在材料分析領域，市佔率已超過 5 成，在最高階的 5 奈米以下先進製程，市佔率更超過 6 成，跨入資本市場是成長的契機，也肩負很大的責任，公司已居於材料分析產業領先地位，該是向前衝的時候。

汎銓上半年營收 6.66 億元，年增 32.46%；稅後純益 8412 萬元，每股純益 2.12 元。柳紀綸表示，未來營收、獲利都將維持逐月逐季成長，營收較去年同期成長 3 成的趨勢也不變，會循著這樣的軌跡持續前進。

汎銓目前材料分析服務業務絕大多數與晶圓廠有關，支援晶圓廠的設備公司，封裝相關占比目前不高，但後續會持續增加。

柳紀綸表示，過去幾年資本支出均維持 3 至 5 億元間，今年約落在 5 億元上下，營運規模擴大，將可以維持營收與獲利成長動能。