疫情干擾 鈺齊-KY上半年稅後純益年減13% EPS 2.45元

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (20) 日公布 2021 年上半年自結，稅後純益 4.55 億元，年減 13.5%，每股純益 2.45 元，豐泰 (9910-TW) 上半年稅後純益 33.41 億元，年增 50.77%，每股純益爲 3.79 元。

鈺齊今年第二季營收為 34.79 億元，毛利率 14.4%，季減 6.19 個百分點，年減 5.51%，稅後純益 1.3 億元，季減 60%，年減 24.4%，每股純益爲 0.7 元；上半年營收 68.96 億元，毛利率 17.5%，年減 4.5 個百分點，稅後純益 4.55 億元，年減 13.5%，每股純益爲 2.45 元。

鈺齊第二季集團整體接單量能及總產值營收，都呈現成長趨勢，然而自 5 月以來，亞洲各國新冠疫情持續反覆升溫，導致大部生產基地的日常營運必須面對更多不確定性與各種嚴峻挑戰，包括生產線被迫分流或停產，而且員工出勤到工率、產能實際稼動率、進出口時效準確性、生產排程管控等，都直接遭受疫情嚴重衝擊，尤其以 6 月衝擊影響最大。

廠區產能佔比方面，鈺齊 2021 年上半年中國、越南以及柬埔寨之占比分別為 29.9％、50.3％、19.8％；在銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 方面，2021 上半年除歐洲市場占比 48.0% 最高之外，大美洲市場比重也逐年增長中，2021 上半年已達 39.7％；在開發新品牌客戶方面，目前量產品牌客戶已將近 50 家，其中前十大品牌客戶的營收佔比約達 80%。

豐泰上半年稅後純益爲 33.41 億元，年增 50.77%，每股純益爲 3.79 元。