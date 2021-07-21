〈台股盤前要聞〉凌陽車用晶片喊漲、外銷訂單連十六紅 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，凌陽車用晶片已經連續兩個月轉盈，為反應晶圓代工、封測成本高漲，下半年將再調漲產品售價；6 月外銷訂單 537 億美元，年增逾 3 成，寫下連十六紅紀錄，第二季、上半年同創歷年同期新高。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

凌陽董座：車用晶片近兩月已獲利 下半年將再調漲售價

凌陽 (2401-TW) 昨 (20) 日召開股東會，董事長黃洲杰表示，車用晶片經過多年耕耘已放量出貨，且也連續兩個月轉盈，下半年受到晶圓代工、封測成本走揚，將再度針對晶片價格調漲售價，毛利率估可維持 50% 高水準。閱讀全文...

6 月外銷訂單 537 億美元連十六紅 Q2、上半年均創同期新高

經濟部統計處昨 (20) 日公布 6 月外銷訂單，隨著全球經濟穩健復甦，傳產貨品需求回升，帶動各大貨品接單全面續揚，6 月外銷訂單達 537.3 億美元，月增 2.8%、年增 31.1%，連十六紅，包含 6 月單月、第二季、上半年外銷訂單也同創歷年同期新高。閱讀全文...

萬海看 Q3 有撐 下半年審慎樂觀

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 昨 (20) 日召開股東常會，由獨立董事賴榮年主持，對於下半年市況，萬海指出，客戶反應目前出口還是很強，整體海運市場仍處在缺船塞港缺櫃狀況，且最近又有 Delta 變種病毒流行，使歐美港口壅塞的情況嚴重，第三季看來有撐，但萬海也直言，未來市場很難預期，對下半年態度審慎樂觀。閱讀全文...

7 月小尺寸電視面板價格反轉向下 32、43 吋均走跌 1 美元

市調機構集邦旗下 Witsview 昨 (20) 日公布 7 月下旬面板報價，受終端需求轉弱，面板維持一年的漲價派對即將告終，其中，過去一年漲勢最為強勁的 32、43 吋電視面板價格首見下跌，7 月均價達 87、137 美元，均較上月下滑 1 美元，為一年多來首見，顯示器、平板等漲幅也持續收斂。閱讀全文...

格芯否認英特爾收購傳言！將按計畫 IPO

全球晶圓代工四哥 GlobalFoundries (格芯，格羅方德) 執行長周一 (19 日) 表示，該公司仍持續推動明年首次公開發行 (IPO) 的計畫，上周英特爾有意收購的消息只是市場謠言。閱讀全文...

雙鴻甩不利因素陰霾營運落底反彈 下半年逐季走揚

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 昨 (20) 日舉行股東會，董事長林育申會後表示，第 2 季為營運谷底，預期 8 月後，原物料價格趨於平穩、伺服器與筆電新機種拉貨動能強勁，下半年一定比上半年好，毛利率有望回升至 20% 水準，明年則看好手機市場回溫及設備折舊攤提完畢，營運有望小幅成長。閱讀全文...

中芯再發逾 20 億人民幣激勵奬金 梁孟松等四人最受惠

中芯 (981-HK) 周一 (19 日) 晚間公布再發員工激勵股票，以 A 股股價不到 4 折，每股人民幣 20 元向近 4000 名員工授予 6753.52 萬股限制性股票，約當發出人民幣 20 億元激勵獎金。閱讀全文...

越南疫情使寶成等代工廠停擺 Nike 球鞋面臨斷貨危機

越南疫情爆發，已使全球運動用品龍頭 Nike (NKE-US) 兩大合作製鞋商廠房停擺，根據最新研究報告，越南佔 Nike 球鞋總供給量近 5 成，停工問題恐使 Nike 球鞋面臨斷貨危機。閱讀全文...

避免群聚風險 台積電股東會籲觀看線上直播

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於下周一 (26 日) 召開股東會，不過，今年受到疫情影響，考量群聚風險與場地限制，台積電此次股東會將提供線上直播，並呼籲股東多加利用。閱讀全文...