台泥正式入主NHΩA 儲能事業擠身全球第四大

台泥 (1101-TW) 今 (20) 日宣布，透過子公司台泥歐洲控股 (TCEH)，以每股歐元 17.10 元，總額合計為 1.32 億元之對價，完成對義大利儲能公司 ENGIE EPS SA 60.48% 股權收購案，該公司新名稱改為「NHΩA」(NHOA) 也正式生效。

根據彭博新能源財經 BNEF(2020) 的統計，合併 NHΩA 後，台泥儲能將成為儲能系統建置容量全球排名第四名的公司，同時也成爲國際多功能高端電動車充電樁主要的供應廠商。

此外，NHΩA 與世界第四大汽車公司 Stellantis 的合資公司 Free2Move eSolutions，已積極開展佈署南歐最大電動車雙向快充 V2G 之電網，並透過儲能打造最大虛擬電廠。

台泥董事長張安平也親率高階主管前往義大利，舉行 NHΩA 的交割儀式及主持首次的董事會，張安平表示，歐洲在綠能及儲能發展是世界先驅，NHΩA 更具備絕佳的創新能力與研發技術。

張安平進一步表示，要走到世界，一定要與世界的人才合作，能源佈局不能只看台灣，必須具備國際市場競爭力，他也公開表態歡迎新夥伴的加入。

透過本次的購併，台泥將成為具有綠能、電池、儲能、電動車快充的研發與自製能力的全方位能源集團，是國內唯一具備建置長效型、大型儲能系統能力的公司。

目前台泥儲能已針對國內大型電子及傳產公司之儲能需求，進行設備規劃及場域佈建，提供用電大戶之最佳解決方案。