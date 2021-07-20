10年美債殖利率何時止跌？交易員已經看向1%關卡

長期美債利率周一 (19 日) 跌至數月以來最低，因為 Delta 變種病毒的傳播，使人們對經濟復甦的樂觀假設產生了質疑，這也引發了全球股市的暴跌。

這也讓債市的成交量高於正常水準，並推動殖利率走跌。10 年期美債殖利率周一下跌 12 個基點至 1.17%，這是自 2 月初以來從未見過的水準，遠低於 3 月時的高點 1.77%。

值得一提的是，一些交易員現在可能開始關注 1%，這是自 1 月下旬以來未曾突破的大關。

儘管進行了廣泛的疫苗接種，但疫情的捲土重來促使投資者減少冒險行為，預計會出現新一波的經濟限制政策。

StoneX Group Inc. 美國國債交易和銷售主管 Stefan Dannibale 表示，對美債的最新一波需求是基於前瞻性的疫情風險再現，加上財政和貨幣政策無法採取同樣積極的措施，「市場正在關注這些挑戰，並下調未來成長的預期」。

伴隨著美債期貨的大量成交。截至紐約下午 3 點，10 年期美債期貨合約的成交量接近 200 萬口，而過去 30 天的日均成交量為 155 萬口。不過到了周二亞洲時段，債券幾乎沒有變化。

摩根士丹利策略師 Guneet Dhingra 在 7 月 16 日的一份報告中表示，對近期美債價格走勢的最佳解釋是倉位和流動，而不是經濟前景的任何根本性變化。

Nuveen 固定收益策略主管 Tony Rodriguez 認為，隨著 10 年期名義利率突破 1.21%-1.22% 區域，它可能會繼續跌至 1.05% 左右。「全球央行將繼續保持超級鴿派」。

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