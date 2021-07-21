美國經濟面臨50年來最糟糕局面：停滯性通膨

儘管聯準會 (Fed) 不斷強調通膨的「暫時性」，但美國當前竄升的通膨數據，讓經過 1970 年代停滯性通膨的人開始想起當初糟糕的舊時光。

代表經濟前景的債市，似乎也認同 Fed 的觀點。美國長天期公債殖利率不斷走低，並來到 2 月以來的最低點，意味著市場預期物價壓力將有所趨緩。然而，實質殖利率下降占據一大部分，通常也警示著經濟成長將放緩。

經濟學家認為，現在的情況與 70 年代相同，寬鬆的貨幣和財政政策，將導致高通膨伴隨經濟衰退的「停滯性通膨」。而各項警訊正在浮現，包括房價與科技資產不斷膨脹、加密貨幣、迷因股票和失控散戶當沖交易等非理性榮景。

在某個時點，這種榮景將在明斯基時刻 (Minsky Moment) 達到最高點，而緊縮貨幣政策將觸發經濟崩潰和市場崩盤。

無論如何，消費者正在承受通膨帶來的損失。根據 TLR on the Economic 數據，考慮到價格上漲的影響之後，實際時薪比一年前下降 1.7%，每周平均工時增加 0.4% 之後，實際周薪則下降 1.4%。

也就是說，工人們現在的實際收入比 2020 年要低。這也許能夠進一步解釋在失業背景下，仍然存在的 900 萬個招聘崗位空缺，除了經常被提到的慷慨的失業福利、照顧兒童的需求和對新冠的擔憂之外，實際收入的下降也是原因之一。

股市也出現令人擔憂的跡象。雖然主要股指接近歷史最高點，但科技成長股巨頭再次領漲市場，其餘股票則表現落後。

而 Fed 主席鮑爾表示，本周的會議將再次討論縮減購債的時間表，但由於美國房價飆升，讓部分美國參議員質疑 Fed 每月購買 400 億美元的抵押貸款證券 (MBS) 的決策。

因此經濟學家認為，Fed 除了考慮高通膨可能還要持續多長，還可能被迫思考更嚴重的經濟放緩情況。而我們可能會面臨 70 年代最糟糕的局面：停滯性通膨。