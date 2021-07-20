萬泰科辦現增1萬張 同步發CB充實銀彈

線材廠萬泰科 (6190-TW) 今 (20) 日公告，擬辦理現增 1 萬張，每股發行金額暫定 20-35 元；此外，也同步發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行金額上限 3 億元，雙管齊下充實公司銀彈。

萬泰科表示，本次增資資金以及可轉債募得價款，將用以償還銀行借款，節省利息支出，健全財務結構及強化償債能力，提高公司長期競爭力及整體營運發展。

萬泰科雖然公告現增發行價格暫定每股 20-35 元，但公司強調，實際發行價格俟主管機關申報生效後，授權董事長參酌發行市場狀況並依相關法律規定。

可轉債的部分，萬泰科表示，每張面額 10 萬元，暫定底標不低於票面金額之 101% 發行，發行期間 3 年，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。

萬泰科今年受惠戶外、家電，以及網路用線帶動下，營收成長動能強勁，其中網路線束除了既有的資料中心應用，更打進中國前二大之一的電信設備品牌，成為 5G 基站線束的主要供應商。

萬泰科 6 月營收 6.85 億元，月增 0.8%、年增 122%；第二季營收 19.77 億元、上半年營收 36.52 億元，單月、單季及上半年均創歷史新高。