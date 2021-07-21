英瑞-KY美國子公司APDI聲請破產重整 衝擊營收恐過半

英瑞 - KY(1592-TW) 20 日就美國子公司 APDI 聲請破產重整發布重大訊息，由於該子公司上半年占英瑞合併營收比重 53%，對未來營收恐受影響。

英瑞說明，昨日下午收到美國子公司 APDI 郵件通知，已於 7 月 12 日向美國法院申請破產重整，經內部討論，為慎重處理本事件，立即去函詢問並要求 APDI 提供申請破產重整的申請文件與進度。

經了解後，APDI 申請破產原由是避免供應商提告造成 APDI 清算關門。

英瑞進一步指出，APDI 向法院申請破產案並未事先在英瑞審計委員會與董事會提案討論，經詢問 APDI 唯一股東 Fruitage International Co., LTD. 負責人翁文鍾，在 6 月 28 日已先簽署申請授權書，請 APDI 先準備資料，並未同意立即申請破產程序。

英瑞認為，需要召開臨時董事會討論是否撤銷本申請案，並諮詢法律顧問如何對美國 APDI 資產採行保全措施。

APDI 去年營收 9400 萬美元，占英瑞合併營收 59%，今年上半年 1300 萬美元，占英瑞合併營收 53%，聲請破產後將使英瑞營收受影響，未來將與重整買家洽談合作。

截至第二季底，APDI 帳面資產 2760 萬美元，負債 3480 萬美元，而累計虧損 1300 萬美元。