〈紐約匯市〉Delta病毒肆虐 美元指數盤中突破93 比特幣跌落3萬美元

投資人對傳染力強的 Delta 病毒株心存警戒，擔心全球經濟成長受到打壓，避險需求持續幫助美元對主要貨幣周二 (20 日) 攀高，ICE 美元指數 (DXY) 盤中一度突破 93，澳幣等大宗商品貨幣疲軟。比特幣跌破 3 萬美元重要支撐，是 6 月以來首見。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 DXY 小漲 0.1% 至 92.961。盤中稍早曾觸及 93.161 的三個月高點。

Delta 變種病毒已經成為全球最主要病毒株，美國感染率激增，疫苗接種率低的地區尤其明顯。美國公債殖利率低迷，周一一度下降到低於 1.2%，觸及五個月低點。

Cambridge Global Payment 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「經濟成長率的相對預期改變，減弱了資金流出美國的速度，並升高美元計價投資商品的魅力。同時，投機部位平倉則導致美元被軋空，推升美元匯價。」

周二數據顯示，美國 6 月新屋開工增加 6.3%，經季節調整年率為 164.3 萬戶，不過匯市反應平淡。

Tempus 外匯策略師兼交易商 Juan Perez 說：「美元避險需求增強有其道理，因為全球經濟成長沒有第 1 季強勁，質疑所有估值和經濟成長的高預期是合理的。」

美元走強之際，澳幣走勢疲弱，兌美元尾盤貶 0.2% 至 0.7331 美元，盤中一度貶至去年 11 月底以來最低。

澳幣對其他主要貨幣也欲振乏力，有分析師認為，澳洲央行 (RBA) 本月的會議記錄顯示，該央行可能改變縮減刺激政策的決定。

歐元兌美元貶值 0.2% 至 1.1780 美元，稍早一度貶至 1.1755 美元，是 4 月初以來最低。歐洲央行 (ECB) 周四將宣布貨幣決策。

加密貨幣普遍下跌，比特幣一度跌到 29296.39 美元，是 6 月 22 日以來最低，尾盤報 29779 美元，跌幅 3.4%。以太幣 (ETH) 跌 1.5% 至 1789.32 美元。

截至周三 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格：