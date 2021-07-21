【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 儘管 Delta 變種病毒持續肆虐，但華爾街告別昨日恐慌，週二 (20 日) 投資人逢低買進，十年期美債殖利率回升 1.2% 以上，四大指數齊揚，道瓊收紅近 550 點，終場美股四大指數漲幅介於 + 1.38~+1.62%。蘋果 + 2.60%、台積電 ADR+0.91%、聯電 ADR+0.86 %、日月光 ADR+1.89%。

2. 受 Delta 變種病毒案例飆升，投資人擔憂經濟復甦將受衝擊，美股道瓊週一 (19 日) 出現較大幅度的拉回，恐慌指數 VIX 飆升逾 20%，資金湧向公債、美元避險，十年期美債跌破 1.2% 的心理關口，台股週二也跳空跌破月線，開低震盪走低，終場以下跌 260.51 點的 17,528.74 點作收，成交金額為 4,7 億元。三大法人合計賣超 357.93 億元：外資賣超 256.43 億元、投信賣超 17.73 億元、自營商賣超 83.77 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，短線持續整理。

（2）均線：跌破月線，短線將進行整理。

（3）技術指標：日 KD 在 7/19 出現死亡交叉，未出現黃金交叉前，短線恐持續整理。

4. 櫃買指數: 開平低震盪走低，下跌 0.99%，收在 219.77 點，週三恐回測 10 日線~ 月線支撐。

5. 觀盤重點：週二跳空跌破月線，開低震盪走低，在外資持續大舉賣超下，台股短線恐持續整理，後勢要留三大法人賣超金額是否持續縮小，將成短線止跌的觀察要點。

6. 證交所台灣創新板及櫃買中心戰略新板 20 日舉行聯合開板典禮，針對外界關心目前並無創新板上市，證交所董事長許璋瑤致詞時指出，創新板須勇敢邁出一步，未來會繼續滾動式檢討，作必要調整；櫃買中心董事長陳永誠致詞也表示，戰略新板讓多層次市場架構更趨完備，東研信超 (6840)7 月 26 日將成為首家登錄戰略新板公司。

7. 全球被動元件生產重鎮馬來西亞疫情蔓延，當地無限期封城，對市場供給的影響正式浮現。由於產出嚴重受阻，但下游拉貨強勁，廠商訂單塞爆，日本晶片電阻龍頭 KOA 開調高財測第一槍，上調上季財測，純益較先前預估大增逾一倍，並較去年暴增超過八倍，反映市場供不應求盛況。法人看好，國巨（2327）、華新科 (2492)、光頡(3624) 等台灣晶片電阻供應商基本面也將加溫。

8. 微控制器（MCU）廠盛群（6202）20 日公告 5 月自結財報，稅後淨利 1.58 億元，相較 2020 年同期大幅成長 130％，每股淨利 0.7 元，等同於賺進第一季單季的一半。法人看好，進入第三季後，MCU 漲價效益持續發酵，盛群單季獲利有望更上一層樓。

9. 今年以來全球新能源車銷量逆勢增長，尤其大陸政策扶持下，不僅自主品牌崛起，更以中低價的車款積極搶市，變相加速電動車普及化，帶動車用二極體業者強茂（2481）、朋程（8255）等下半年的訂單能見度清晰。

