〈台股盤前〉主流易位中 大盤月線遭摜破後難有表現

全球疫情在變種病毒擴大傳播的陰影下，台股昨日大跌 260.51 點，收 17528.74 點，大盤已跌破月線，外資連日賣超持股，期貨市場空單口數也增加，市場專家認為，近期台股即使收復月線，仍處弱勢格局，現階段投資人應多保留現金爲宜。

美股出現反彈收紅走勢，但是證券分析師黃漢成指出，美股反彈，可能略增台股投資人持股信心，相對的，目前航運股偏弱、電子權重股短期難接棒，只有中小型股表演，但無益大盤反攻。

美科技類股蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.60%；臉書 (FB-US) 上漲 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.66%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.83%。道瓊成分股多回暖勁揚。波音 (BA-US) 上漲 4.91%；Honeywell (HON-US) 上漲 4.08%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.72%；高盛 (GS-US) 上漲 2.83%；默克 (MRK-US) 下跌 1.12%。

台股 ADR 以日月光漲幅最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.89%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.32%。

在台股重要訊息上，航運股長榮 (2603-TW) 今天結束處置並恢復正常交易。蘋概股匯鑽科 (8431-TW) 今天將召開法人說明會。東友 (5438-TW)、菱光 (8032-TW) 今天因有重大事項待宣布，暫停交易。