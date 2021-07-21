嚴陳莉蓮：嘉裕確立深耕內銷方向 將發展利基業務

裕隆 (2201-TW) 集團旗下紡織廠嘉裕 (1417-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，目前確立深耕內銷的發展方向，取得海、空二軍服裝供售站標案，是耕耘供應鏈的起跑點，在後疫情時代下，有助分散市場風險及發展穩定銷售結構的利基性業務。

嚴陳莉蓮表示，去年至今，由於新冠肺炎與政經因素造成市場需求起伏較大，正裝受到疫情衝擊影響不在話下，然因旅行頻率驟降，特定品牌的高端消費轉為只在國內發生。

嚴陳莉蓮強調，除了持續觀察商圈發展態勢，也在正常存貨水準下優化產品與通路結構，從組織內部改善營運績效，並訂定強化通路、品牌轉型與數位優化三大方向，在艱困環境下重新聚焦，逐步調整營運腳步。

嚴陳莉蓮指出，目前確立深耕內銷的發展方向、調整產能配置，聚焦生產規模與成本優勢建立，並在維持生產工藝之餘強化西服自有品牌產品線的機能與時尚度，中壢廠現也取得 ISO 9001 認證。

嚴陳莉蓮認為，重新審視後疫情時代產品力與受眾定位，是未來團隊加大產品研發力道的根基，逐步從高端、平價與高頻次消費三個市場區塊重新出發，開啟品牌轉型，以精準行銷接觸新客源，讓老品牌轉身與活化，進而多角化經營是團隊無法迴避的核心任務。

嘉裕也宣布，因應及求職市場回溫，針對新鮮人和轉職者需求，自有品牌 Carnival 嘉裕即日起 8 月 22 日，只要加入嘉裕 LINE 官方帳號，出示給實體門市銷售人員，即可享指定成套西裝 7500 元的優惠，積極推動市場行銷。