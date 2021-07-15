嚴陳莉蓮：下半年車市樂觀 裕隆新店裕隆城明年底開幕啟用

裕隆 (2201-TW) 今 (15) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，裕隆在務實轉型的大策略下，已從前年的虧損中走出來，儘管今年第二季受到疫情三級警戒影響，購車人潮大幅縮減，但隨著疫苗擴大施打、各項管制逐步解封，對下半年國內車市樂觀看待。

嚴陳莉蓮也提到，明年底新店裕隆城將開幕啟用，已與誠品和威秀影城等合作夥伴簽署合約，將結合商業、科技、生活和人文等元素，提供休閒娛樂、美食購物、文創藝文，以及裕隆集團汽車價值鏈的服務能量，在裕隆城商場平台上實現人、車、生活的理念，請外界拭目以待。

嚴陳莉蓮強調，展望後市，會在務實轉型的基礎上持續精進，邁入升級的新階段並創造「智造」價值，而首要之務就是整合既有的新能源車研發及生產技術，深耕綠能事業、聚焦發展新能源車，同時提升廠區再生能源使用比率，進一步達到碳中和的目標。

去年底裕隆首批儲能產品已外銷到美國，預計在美國 2.3 兆美元的大基礎建設計劃下，綠能產業將大幅成長，也會帶動裕隆外銷美國的儲能產品逐年成長。

同時，裕隆三義廠區已累積建置 5.2MW 的太陽能發電量，預計未來 5 年達到 20.2MW，目標最終用電量可以 100% 來自太陽光電。

嚴陳莉蓮再次強調，汽車產業正面臨百年一見的巨大變革，朝向電動化、智慧化、聯網化、共享化發展，正努力結合外部合作資源，順應此一新趨勢進行資源配置和事業布局。