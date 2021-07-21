銀行攻銀髮金融商機 異業結盟做大信託市場

銀行攻信託找上長照機構當盟友，台企銀 (2834-TW) 宣布與祥寶尊榮長照集團簽訂業務合作備忘錄，共同建立信託及安養照護合作機制，提供一條龍服務，打造友善高齡者的生活環境，加速長照產業多元發展。

根據國發會推估，到了 2025 年，台灣就會邁入「超高齡社會」，加上少子化現象，愈來愈多高齡者沒有配偶或子女，衍生安養照護、健康醫療、資金管理等問題。

台企銀表示，祥寶尊榮長照集團耕耘長照領域長達 30 餘年，布局雙北、桃園、宜蘭、新竹等地區，可提供高齡者選擇適當的安養、長照機構入住，並藉由銀行「安養信託」、「身心障礙者財產信託」、「保險金信託」、「留房養老安養信託」等多項服務，將存款、保險金及不動產交付信託，讓高齡者能無憂地迎接晚年。

台企銀表示，透過與長照機構異業結盟，建立銀行與長照、安養機構的跨產業結合模式，強化信託業務的深度與廣度，在資產管理和信託支付以外，增加機構入住、生活照顧、健康診斷、家事清潔等服務等新模式。

合庫銀也積極開辦新型態信託商品，以多元資產例如金錢、股票、不動產等結合安養信託或財富傳承信託，透過專業團隊量身訂做最適宜的方案，讓客戶達到「創造金流」、「保全資產」及「傳承規劃」的三重效益。

此外，合庫銀也投入大量資源強化資訊系統優化客戶體驗，並持續整合跨部門產品及加強異業合作提供客戶一站式服務，打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈。