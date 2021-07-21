小資族最愛 首檔聚焦高價股ETF報到

2020 年 10 月盤中零股交易上路後，目前零股交易量約為政策上路前的 3 到 6 倍，同期間台股指數持續上攻，顯示小資族的投資意願日益增長，卻面臨台股越來越貴；中信投信為解決小資族的兩難，推出中信小資高價 30 ETF(00894-TW)，為首檔聚焦高價股、零股熱門標的 ETF，即將於 7 月 27 日到 7 月 30 日募集，募集期間只要 1.5 萬元就能錢進價值千金的高價股。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏表示，高價股具備「三高」特性：高競爭力、高獲利性、高動能。

高競爭性部分，是指高價股通常為各產業中具代表性龍頭企業，這些企業大多能掌握關鍵技術或市場趨勢，因此往往具備獨特的競爭優勢，進而成為推升股價的主因。

張逸敏表示，預期獲利成長為拉抬股價向上的主力，高價股通常具備高獲利性。舉例來說，股價 100 元以下的個股，過去三年平均每股盈餘約為 1 元，股價介於 100 元至 300 元間的個股，過去三年平均每股盈餘竄升至 6 到 7 元，但千元以上的個股該數值則是高達 38 至 48 元，可見股價與獲利能力呈正比。

高動能性則是指高價股股性活潑，張逸敏指出，價格相對較高的股票，通常以法人及外資持有為主力，再加上股本相對小，因此，通常多頭市場或大型資金進場布局時，高價股伴隨大盤上漲的動能相對強勁。雖然市場下跌時，高價股跌幅也相對大，但只要是非基本面因素造成短期的盤勢震盪，反彈時動能也更強勁。

中信小資高價 30 ETF 追蹤臺灣指數公司特選小資高價 30 指數，其指數篩選原則為台灣上市櫃企業中證交所公司治理評鑑前 50%，個股股價原則上不低於 200 元，並且稅後純益大於零或 ROE、股利成長為前 80%，日平均成交量需大於 2000 萬元，且為近 3 個月零股成交金額中位數排序前 50%。