【野村投信】進二退一

焦點訊息：

主計處公布 6 月外銷訂單達 537.3 億美元，年增率 31.1%，交出 16 連紅佳績。6 月數字公布後，含 6 月單月、今年第二季及今年上半年的數據皆刷新歷史紀錄。主計處表示下半年進入消費性電子新品備貨旺季，5G、高效能運算等應用及車用電子需求持續開出，預料接單情形更加強勁。

台積電法說會揭露第二季平均毛利率 50%、營業利益率 39.1％，皆較上季與去年同期下滑。財測方面，第三季營收可望續創新高，毛利率區間 49.5~51.5%、營業利益率區間 38.5~40.5%；同時再次上調今年全球晶圓代工產值。

經理人觀點：

Delta 變種病毒肆虐：

近期 Delta 變種病毒又引起市場恐懼，除了增添全球股市的短期震盪外，今年在風險性資產有所斬獲的投資人也將部分資金轉至公債市場避險。關於變種疫情，從美國 CDC 的報告來看，新增確診者主要來自疫苗接種率偏低的州，反觀施打率高的州相對控制得宜，考量疫苗對重症及患者死亡機率的抑制效果顯著，我們不認為 Delta 的擴散是不可控制。

外資大砍台股：

Delta 變種病毒陰影及 OPEC + 的決策導致這幾天全球股市出現亂流，台股也不例外，近三個交易日外資累計賣超金額高達近千億新台幣，導致大盤失守月線。不過這並不影響我們的投資觀點，人們有朝一日要跟各式各樣的新冠病毒共存，而 OPEC + 在 8~12 月的增產與延長減產時限至明年底的兩項決策，對油價影響一正一負，只不過油價處於高檔，導致增產訊息容易被放大解讀。在我們眼中，這類亂流是不錯的基本面買點，已在車上的人也無需在意。

外銷訂單連 16 紅：

6 月訂單年增率仍在三成以上，非常不容易，因去年同期台灣已經出現報復式拉貨，基期並不低。我們不斷看到全球 5G、HPC 與 AI 等新興應用擴增，這些都是高成長項目。至於昨天蘋果宣布員工延長在家上班 (WFH)，相信多數員工欣喜若狂，但我們看到的，其實是宅經濟不會因疫情受控而逐漸消失，讀者們日後會有機會見到它們在第三季發威。

建立「進二退一」的觀念：

台股正處於不斷突破歷史新高的階段，未來幾個月會反覆出現「創高 & 整理」的健康合理型態。如今的景氣循環位置已與一年前不同，過去一年多來只見資金行情一路狂飆，未來則期盼讀者們與我們一起面對台股前進兩步、後退一步的上升趨勢，待類股資金回歸正常輪轉之後，能少一點激情，但讓基本面行情走的更長遠而踏實。

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