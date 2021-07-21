東南亞疫情蔓延 全年全球手機生產量下調至13.5億支

市調機構 TrendForce 出具最新調查，由於印度、越南疫情升溫，預期今年全年手機生產量將從 13.6 億支下調至 13.5 億支，若東南亞地區疫情短期沒有緩解，下半年全球手機生產量恐將再下修。

TrendForce 表示，越南自今年 5 月疫情爆發至今，儘管高風險區域展開封鎖等管制措施，但疫情仍未見緩解，近期確診人數持續攀升，其中，三星主要生產據點就位於越南，生產也面臨直接衝擊，加上印度工廠也受疫情影響，該品牌第二季智慧型手機生產數量僅 5850 萬支，銳減 23.5%。

TrendForce 指出，三星 2009 年將智慧型手機生產據點轉至越南，廠區集中在越南東北部的北寧省及北江省，然而近期受到越南疫情升溫影響，當地政府為防止疫情迅速擴散，5、6 月祭出管制措施，儘管不影響三星供廠運作，但 IC、機構料件、包材等部分物料供應不及，仍導致稼動率一度僅有六成。

TrendForce 認為，疫情發展的不確定性，仍是目前產業最大威脅，且印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家，疫情仍不斷升溫中，對於手機市場需求也勢必有影響，也將為 2021 年下半年智慧型手機生產表現增添變數。