【日盛投顧】價跌量增 整理格局不變

◆盤勢分析

1. 週二美股強彈，週三台股以上漲 64.86 點的 17593.60 點開出後，在 IC 設計、玻陶、航運等類股走強下，早盤最高來到上漲 178.82 點的 17707.56 點，不過隨後在航運、造紙、觀光、電纜、鋼鐵股等走弱下，指數震盪走低翻黑，盤中最低來到下跌 176.5 點的 17352.24 點，尾盤在電子股拉抬下，終場以下跌 69.95 點的 17,458. 點作收，成交金額為 6,171.41 億元。三大法人合計賣超 205.4 億元：外資賣超 162.27 億元、投信賣超 20.18 億元、自營商賣超 22.95 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，維持整理格局。

(2) 均線：反彈站不回月線，短線持續整理。

(3) 技術指標：7/19 日 KD 出現死亡交叉，在未出現黃金交叉前，短線將持續整理。

3. 櫃買指數: 開高震盪走低，上漲 0.08%，收在 219.95 點，守住 10 日線，盤中再創 2007 年 8 月以來的新高。

4. 觀盤重點：週三 5 日線與 10 日線死亡交叉，形成短線的蓋頭反壓，未帶量突破 5 日線前，恐持續整理，後勢尚要留意電子股是否機棒主流領軍上攻，較有機會突破 18000 點大關。

IC 設計、MOSFET、砷化鎵、車用電池等族群走強

1.IC 設計: 晶圓代工、封測第三季漲價趨勢未變，加上終端需求暢旺，IC 設計第三季營運看俏；週三由 8054 安國、6291 沛亨、4945 陞達科、3556 禾瑞亞、6716 應廣、2401 凌陽、5351 鈺創、6104 創惟、6243 迅杰、4919 新唐漲停領軍，而 4966 譜瑞 - KY、3122 笙泉、3588 通嘉、6202 盛群、6568 宏觀、8081 致新等均有 6.0% 以上的漲幅。

2.MOSFET: 由於車用及 5G 需求大增，國際 IDM 大廠將產能大幅移轉至中高階產品，中低階市場則由台灣 MOSFET 廠承接，近期 IDM 大廠陸續調漲報價，台灣 MOSFET 廠有望搭上這波漲價風潮；週三由 8261 富鼎、3317 尼克森漲停領軍，而 5299 杰力、6435 大中等均有 6.32% 以上的漲幅。

3. 砷化鎵: 下半年在蘋果新機以及中國手機新機進入銷售旺季， PA(功率放大器) 拉貨回升，下半年營運動能轉強； 8086 宏捷科、2455 全新週三表現亮眼。

4. 車用電池: 反映國際鎳價上漲，及電動車蔚為趨勢，歐美主要車廠均揮軍布局，帶動硫酸鎳、硫酸鈷等鋰電池材料加工需求，電池材料族群第二季獲利普遍優於預期；週三由 6170 統振、5227 立凱 - KY 漲停領軍，而 4739 康普、4721 美琪瑪 等均有 8.28% 以上的漲幅。