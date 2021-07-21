【群益投顧】指數上沖下洗，上下震幅近350點；貨櫃三雄與半導體、蘋概電子權值股弱勢，拖累盤勢表現

一、盤勢分析

受昨 (20) 日美股強彈 1.5% 帶動，今日台股大盤在電子權值股台積電 (2330)、聯電(2303)、鴻海(2317) 與大立光 (3006) 等同步開高帶動下，早盤一度漲逾 170 點，最高來到 17707 點，但 9 點半前後面板雙虎 (友達、群創) 以及聯電等電子權值股，及傳產資金匯集股貨櫃三雄等股價翻黑拖累下，指數震盪走跌，午盤過後，在貨櫃三雄打入 (逼近) 跌停拖累下，指數翻黑一度下跌逾 175 點、最低來到 17352 點，尾盤在貨櫃股跌停打開、台積電向上走高帶動下，指數明顯收斂跌勢、K 線留長下影線。

二、盤勢預估

6 月開始，台股有一個頗為奇特的現象，或者應該說是結構不健全持續拉大的態勢，亦即資金 (幾乎無視於基本面獲利評價) 簇擁拉抬個別評價偏高的電子次產業股的狀況，除了此波諸多車用電子概念股飆漲外 (雖然汽車尤其電動車的應用大趨勢正醞釀，但許多個股事實上僅沾到題材面)，而今日盤中的指數大殺，進一步凸顯此一結構的不健全，從基本面晴空無雲的貨櫃三雄盤中殺到跌停，但不少波段強漲的中小電，今日股價續飆，如創惟、漢磊、嘉晶、新唐等，股價已到百元上下，但 1Q 獲利僅零點幾元，甚至虧損，便可以略窺一二；這樣的盤面結構，指引出階段追逐強勢(櫃買為主的) 中小型股的風險性，亦即 (萬一國際股市進一步向下尋求支撐)，櫃買指數與個股理論上存在相對基期與相對評價的風險性，因此，操作上應嚴守技術面(均線) 停利、停損應對。瑞昱 (2379) 7/26 將開法說會，法說會前美系外資日前出具最新報告指出，看好瑞昱盈利能力持續強勁，維持加碼評等、並調高目標價到 600 元。美系外資表示，儘管 PC 需求低於預期，但晶圓代工緊張恐使得 PC 半成品能見度提升，加上 WiFi 6 升級潮將帶動結構性增長，因此看好瑞昱盈利能力將持續強勁，將瑞昱 2021 年、2022 年每股收益上調 13%、19%，分別為 28.55 元、33.11 元。因日、歐市場的產業機器用電阻需求佳，日本晶片電阻大廠 KOA 大幅上修上季財測預估、純益將暴增 8.7 倍，激勵昨(20) 日其股價一度飆漲 10%；台廠晶片電阻龍頭大廠國巨 (2327) 今日午盤前股價強勢走高，盤中一度漲逾 4%；有美系外資出具國巨最新報告指出，看好下半年車用需求將進一步升溫，加上蘋果和非蘋 5G 新機推出、NB 與遊戲機進入傳統旺季，及高獲利鉭質電容帶動毛利率表現，重申買進評等，並調高目標價、由 775 元上調至 840 元。亞德客 - KY(1590)今天盤中大漲 7% 上下，公司表示，今年資本支出 40 億元，添購設備對營收貢獻，將於下半年顯現；亞德客計畫辦理現金增資 10，975 張，目前每股發行價格暫定 800 元，預計募資 87.8 億元，將是亞德客史上最大筆募資案。

三、強勢股

電子：

國巨 (2327)、研華 (2395)、瑞昱 (2379)、健策 (3653)。

非電子：

亞德客 - KY(1590)、豐泰 (9910)、台新金 (2887)、億豐 (8464)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據