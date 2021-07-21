【永豐期貨】航運類股成重災區 台股開高走低翻黑

期貨走勢

台指期週三下跌 127 點至 17431 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 27.79 點，電子期轉為逆價差 - 823.53 點，金融期轉為逆價差 - 4.09 點。現貨部分，三大法人賣超 205.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 339 口至 - 16731 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1233 口至 - 35205 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2373 口至 - 20117 口。

週二雖然市場仍擔憂 Delta 變種病毒影響經濟復甦前景，但有逢低承接的買盤，十年期美債殖利率回升至 1.2% 以上，美股四大指數皆收紅反彈，道瓊上漲 1.62%，標普 500 上漲 1.52%，那指上漲 1.57%，費半上漲 1.38%。台股今天開高走低，早盤一度站回 17700 關卡，但隨後賣壓出籠，大盤紅翻黑，最低來到 17352.24 點，終場加權指數下跌 0.4%，收 17458.79 點。，權值股來看，台積電上漲 0.69%，收 585 元，但無力撐盤，聯電則有逾 3% 的跌幅，收 50.8 元，而航運類股籌碼凌亂，貨櫃三雄陽明、萬海、長榮遭拋售，成交量放大，跌幅都超過 8%，剛完成現金增資案籌資的陽明更收跌停。整體來看，美股雖然出現反彈，但先前多格局已遭破壞，技術面有 M 頭出現，在航運遇亂流且電子難接棒的情形下，預期台股在跌破月線後，震盪整理的時間恐拉長。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.83 升至 1.03。VIX 指數下跌 0.71 至 22.53。整體選擇權籌碼面偏多。 (永豐期貨研調)



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