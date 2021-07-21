A股鋰電池板塊大爆發 多檔概念股被游資瘋搶

鋰電池成為近兩個月以來，A 股最火爆的概念題材，其板塊指數自 5 月至今已經暴漲超 40%，隨著比亞迪 (002594-CN)(1211-HK) 瘋搶鋰電原材料，鋰電池周三 (21 日) 周三再獲市場追捧。

截至周三收盤，新益昌 (688383-CN)、康盛股份 (002418-CN)、盛新鋰能 (002240-CN)、贛鋒鋰業 (002460-CN)、天齊鋰業 (002466-CN) 等超 10 股漲停，藍曉科技 (300487-CN) 等大漲逾 8%。

整體鋰電池板塊周三上漲股票占比 87%。截至收盤，整個板塊 A 股市值合計達到 7.91 兆元人民幣，已超過銀行、食品飲料、化工等行業，逼近市值第二大行業電子。

比亞迪動作引發關注

消息面上，近日引發市場關注的，是比亞迪動作頻頻，開啟瘋狂掃貨模式，接連與多氟多、天際股份、延安必康等多家上市公司簽訂六氟磷酸鋰收購協議。作為鋰電池的原材料之一，六氟磷酸鋰價格持續上漲，產品供不應求。

上游原材料的供應緊張，成為市場的議論焦點。中信建設指出，供給上，氫氧化鋰供給緊張延續，碳酸鋰 2021 年下半的六氟磷酸鋰產年雖然有部分產能落地，但實際產能釋放可能仍然有限；需求上，新能源汽車逐漸成為最好的成長賽道之一，2021 年上半年其需求景氣已被證實，下半年新能源汽車需求強勢或將更甚。當前供需結構下，鋰資源結構性短缺或將延續至 2021 年下半年。

機構看好第二輪漲勢

與此同時，多家機構均發表針對鋰電池的利多報告。天風證券研報指出，2021 年多家下游鋰電企業均進行了大規模的擴產，鋰電設備戴維斯雙擊有望即將來臨。由於鋰電設備普遍產能緊張，終端訂單逐步擴散至二線廠商。

據統計，2021 年鋰電設備主流廠商獲取訂單近 450 億，其中鋰電業務訂單達到了 348 億左右，分別為其 2020 年收入的 2.98 倍、2.31 倍，鋰電設備轉入賣方市場，供需非常緊張。

國泰君安證券發布研報稱鋰價將迎來第二輪上漲。2021 年下半年是近幾年鋰行業供需最緊張的一段時間。需求端，電動車爆款車型頻出和美歐的新能源政策刺激，市場不斷上修下半年的鋰電需求，目前預計下半年鋰電需求環比上半年增加 50% 左右，鋰電需求逐季逐月抬升。

反觀供給端，由於短期供給剛性，下半年剛好遇上新增供給釋放真空期，不管是資源端還是鋰鹽冶煉廠，2021 年 Q3Q4 的季度供給基本持平 Q2，鮮有增量。生產企業庫存低位，下游正極材料有一定安全庫存但也不多。同時考慮下游大幅的投產周期，30 萬噸磷酸鐵鋰和 20 萬噸三元正極新產能釋放，以此帶來的對鋰鹽提前備貨需求。

國泰君安相信，下半年鋰鹽供需逐月趨緊，鋰價將進一步抬升。

處於風口的鋰電池概念股

在國際部分，美國銀行全球研究部 (BAC) 也發布報告，看好電動汽車的銷售。與此同時，他們認為，最早在 2025 年，全球電動汽車 (EV) 電池供應將面臨枯竭，引發供不應求的聯想。

數據寶統計顯示，今年以來已有 43 檔鋰電池概念股漲幅翻倍。富滿電子、石大勝華、江特電機、國民技術、西藏礦業等漲幅排在前五位。

數據顯示，按照凈利潤預計下限計算，80 檔股票上半年凈利潤有望翻倍增長，恩捷股份、億緯鋰能、贛鋒鋰業、天齊鋰業、天賜材料等鋰電池材料龍頭均在名單之中。柘中股份、雲天化、江特電機、盛屯礦業、多氟多等預增幅度 10 倍以上。