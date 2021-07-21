〈陸港盤後〉主角換人 鋰電池、半導體帶動創業板指數大漲3%

美股反彈大漲，帶動周三 (21 日)A 股三大指數開高走高，在鋰電池、半導體和太陽能類股聯袂大漲的帶動下，科創 50 指數一度飆漲逾 3.5%，創業板指則勁揚逾 3%。

河南鄭州暴雨災情並未影響 A 股投資氣氛，目前許多在鄭州附近設廠的公司紛紛公告並未出現重大災情，但也有一些工廠出現停工現象。

在 A 股反彈的帶動下，今日滬深兩市恢復之前熱絡的交易氣氛，兩市成交金額達 1.21 兆人民幣，日增 25%，重返兆元之上。

港股方面，雖然美股、亞股反彈一度帶動恒指開高，不過恒大集團資產被凍結的事件仍影響港股，恒大集團概念股持續重挫，另一方面，河南暴雨的災情也讓市場較為觀望，導致恒指隨後下挫翻黑，一路保持在平盤之下震盪。

科技類股方面表現同樣疲軟，恒科指成份股漲跌個半，港股市值王騰訊 (700-HK) 下滑 1%、阿里巴巴 (9988-HK)0.2%、瑞聲(2018-HK) 上漲 1.7%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.73%，報 3562.66 點；科創 50 指數大漲 2.82%，報 1565.64 點；深證成指上揚 1.34%，報 15212.6 點；創業板指勁揚 2.78%，報 3560.05 點。

恒生指數小跌 0.13%，報 27224.58 點、恒生科技指數小跌 0.13%，報 7327.7 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 31.18 億元，其中滬股通買超人民幣 6 億元，深股通買超人民幣 25.18 億元。

法人觀點

國泰君安表示，雖然 A 股短線受到美股波動擴大影響導致反復震盪，昨日在全球股市大跌情況下開低走高，這反映出 A 股漸漸出現韌性。下半年中國 CPI 將下滑，中國人行降準釋放穩健的貨幣政策訊號，這些利多將提升市場信心。此外，全球新冠疫情可能又起，也凸顯出 Fed 寬鬆政策難停止。

技術面來看，上證 3500 點區域是去年箱型整理的壓力區，而在突破之後 3500 點附近將形成強力支撐區，而這一區域可望成為下半年上證盤整的底部。

