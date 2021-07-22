〈貴金屬盤後〉公債殖利率持續反彈 黃金摔至2週低點 但守住1800美元關卡

週三 (21 日) 交易，黃金期貨價格下跌，雖然守住每盎司 1800 美元關卡上方，但收在近兩週低點，係因美國公債殖利率持續自 5 個月低點反彈上升，抑制了黃金的需求。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，「黃金仍受美元走強的影響，同時美國公債殖利率已削弱了不孳息的黃金吸引力。」

他表示，儘管週三交易時間，黃金一度小幅跌破重要心理關卡 1800 美元，但「在全球新冠病例上升的情況下，黃金仍可獲得支撐。」

「如果價格在 1800 美元下方徘徊太久，空頭可能會用下一個關卡 1760 美元奪回控制權。但如果價格能夠回升至 1800 美元上方，黃金還有重新測試 1825 美元的可能性，這僅略低於 200 日簡單移動均線。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 8 美元或 0.4%，收每盎司 1803.40 美元，為最活躍契約自 7 月 8 日以來最低收盤價，盤中低點曾達 1794.30 美元。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1% 或 26 美分，收每盎司近 25.26 美元。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「多頭正想盡辦法勝利，金價不願意停留在 1800 美元以下。美元走強是這裡的主要故事，且交易者認為，Fed 下週可能會就其貨幣政策的未來路徑發表一些鷹派評論。」Fed 將於 7 月 28 日宣布貨幣政策的調整決議。

本週迄今，ICE 美元指數上升約 0.2%。

「儘管市場可能會聽到來自 Fed 的鷹派評論，但黃金價格仍離近期低點 1685 美元尚遠，這對多頭來說非常鼓舞人心。」Aslam 說。黃金在 3 月下旬觸及該低點。

「在即將到來的鷹派貨幣政策時期，黃金可能不會像 2012 年 Fed 開始放鬆貨幣政策時經歷的大規模拋售。」他說。

與此同時，10 年期美國公債殖利率自週一觸及的 5 個月低點持續反彈，週三上升 7.3 個基點到 1.279%。

然而，ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，倘若公債殖利率進一步弱化，應該可以阻止黃金加深下跌。他認為週四將召開會議的歐洲央行可能會「提供觸發條件。」

其他金屬商品交易

9 月交割的銅期貨價格上漲 0.2%，收近每磅 4.27 美元。

10 月交割的白金期貨價格上漲近 1%，收每盎司 1075.30 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格上漲近 0.6%，收每磅 2654.90 美元。

與此同時，GoldCore 黃金服務主管 Stephen Flood 表示，新冠變種病毒持續破壞「股市復甦的說法」，讓投資者在市場波動之際更加不安。

他預期，今年最後一季股市會對風險溢價交易做大型重新評估，而這有利於避險資產，例如黃金和白銀，屆時黃金應可輕鬆上升至 2000 美元以上，而白銀則會上漲至 30 美元以上。