上半年亞洲黃金ETF逆勢吸引大量資金流入

由於新冠肺炎疫情持續延燒，通膨憂慮和經濟不確定性仍高，吸引了大量資金流入亞洲的黃金 ETF。在今年上半年，亞洲成為全球唯一黃金 ETF 出現流入的地區。

根據晨星數據顯示，截至今年 6 月底的上半年期間，亞洲的黃金 ETF 淨流入 16 億美元，成為全球唯一黃金 ETF 出現流入的地區。其中，中國、印度和香港的黃金 ETF 的淨流入最高。相較之下，美國和歐洲的黃金 ETF 淨流出量較大，上半年淨流出總額分別達到 85 億美元和 36 億美元。

中國在整體亞洲黃金 ETF 流入中佔比最高，該國在 10 檔黃金 ETF 在上半年就吸引了超過 6.51 億美元資金，該國最暢銷的黃金 ETF「華安易富黃金 ETF」就吸引了 3.04 億美元的資金流入。

香港和印度的投資者也向黃金 ETF 投入了大量資金。 11 檔印度的黃金 ETF 在上半年淨流入 3.71 億美元，而 4 檔香港黃金 ETF 淨流入也達到 2.7 億美元。

去年，亞洲黃金 ETF 也備受關注，共吸引了 34 億美元的流入。隨著市場對高通膨的擔憂增加，促使投資者湧向黃金。據國際貨幣基金組織的數據顯示，全球通膨率預估將從 2020 年的 3.2% 上升到 2021 年的 3.5%。

道富環球投資管理駐香港的亞太黃金策略師 Robin Tsui 表示，亞洲黃金 ETF 的持續獲得資金流入是由多種因素所驅動的，其中包括全球貨幣寬鬆政策、美元走軟、疫情不確定性以及實際收益率下跌，使金價受益並提振了對黃金 ETF 的需求。

金價在 2020 年上半年上漲了 28%，隨後自 8 月份的高點回落。金價從今年 2 月開始再次上升。從 2021 年初的每盎司 1,522 美元升至到 7 月 6 日時的每盎司 1,815 美元。