〈書摘〉踩地雷讓人粉身碎骨，投資地雷股也會讓人財富歸零

謝金河（本文作者為財信傳媒集團董事長）

在疫情進入三級警戒的這段期間，在家裡看了一部二戰電影，敘述的是德國戰敗後，丹麥派出一群德國年輕人在海灘負責掃雷，如果掃雷成功，才能重返家園。但最後能夠通過滿布地雷、順利重返家園的，只有四人。這個電影告訴大家，地雷很可怕，一旦誤踩地雷，可能會把自己炸成碎片。

同樣地，在投資的世界中，大家拿著白花花的銀子進入資本市場，當然希望能把錢變大，可是，若不小心誤踩股市的「地雷」，很可能手上股票很快就變成壁紙。最近有一本長期教授財務管理、精研公司治理的大學者葉銀華出版的《如何避開地雷股》，會是台股邁向兩萬點路上一本重量級的大作。

如何小心下一個地雷？歷史案例會給你答案！

書中選擇的案例，這兩年最具代表性的，至少大家都聽過華映，但最離譜的是財報好端端的，帳上現金幾乎多過負債的康友，因為老闆跑了，康友一夕變成壁紙。這是兩檔台股邁向兩萬點路上的超級地雷。

華映是台灣最早進入真空管電視的大廠，後來在面板產業變成大廠，金仁寶集團一度入股，但是面板產業變化大，中國京東方挾國家補貼快速崛起，台灣的面板產業節節敗退。中華映管也因跟福州華映科技不明交易陷險境，後來在大同經營權之爭中，華映突然宣布下市，結果幾十萬股東手上股票瞬間變壁紙。這是這一波台股邁向大牛市中，最大的一顆地雷。而華映爆出地雷危機，也掀開大同風暴，最後林郭文艷讓出大同的經營權。

另一個引來最大爭議的是 KY 風暴，這當中最醒目的標的是康友，這家人體輸疫注射的大廠，主要生產基地在中國，過去每一年都交出超過一個股本的亮麗成績單，正常判斷這是一家非常不錯的績優股，康友的股價也一度炒高到 500 元以上。

像華映這樣的公司，常年虧損，最後每股淨值剩下 2 元，出了問題，會在大家預料中；可是像康友這種每年連續賺一個股本的公司，突然之間，老闆跑路，公司一下子像大樓倒塌，瞬間消失，這是非常不可思議的事。最大的原因，是這家 KY 公司生產基地完全在境外，如果簽證會計師不能完全負起責任，等到東窗事發，全市場已經「車毀人亡」了。康友就這樣從資本市場消失。而這個事件發生在台股指數邁向 12682 點歷史新里程碑的路上，這告訴大家，地雷股風暴不僅會發生在股市崩跌時，在狂牛奔馳的路上，你也可能會不小心踩到地雷。

投資理財不是玩出來的

我從 1985 年起參與資本市場，那個時候台股指數從 636 點起跑，但不久，台股地雷就一顆顆引爆。我寫過出事前，蔡辰州的國泰塑膠，後來任和鈞的新玻也出事，還有王朝慶的中纖。在台股邁向千點的路上，我就見過股市地雷一顆一顆引爆，而國泰塑膠出了事，也引爆了 1980 年代驚天動地的十信風暴。

1990 年代有最多房地產公司高舉負債，像是尖美建設、羅傑建設，還有吳祚欽的新巨群縱橫股市，這些被股市鱷魚狂炒的公司，最後一家一家出事。這是台灣房地產風暴的下一章，很多擴張信用的地產公司都在這個「節點」上不支倒地。

從 20 世紀看到 21 世紀，我在資本市場上看盡了無窮無盡的「地雷」。就像地雷引爆一般，會把人炸得粉身碎骨，股市地雷爆炸，不會傷及人命，但也會讓你的白花花銀子血本無歸。

我常告訴投資人，投資不是用來「玩」的，很多人常告訴我：股市怎麼「玩」，我說用「玩」的心態參與股市投資，經常會踩到地雷，讓你血本無歸。投資是卯足心力的事，最經典的是，我的好朋友呂宗耀常常告訴我，他是「用命」來對待投資，也就是說投資一定要卯足一身的力氣，努力做足功課。

值得注意的 4 大訊號

我在資本市場已近四十年，這些年領略最大的是看公司，首先看老闆，要避開地雷危機，先從認識經營者開始，其實這也是公司治理的第一步。例如，同樣是晶圓代工，晶圓雙雄最後差距那麼大，是因為經營者的不同，會爆出地雷的公司，通常都是從經營者掏空自己公司開始。這也是幾十年我喜歡研究企業老闆的入門第一課。

二是從財報入手，大家對數字一定要敏銳，我熟悉數字，幾乎每一家公司數字，我都會記得。這當中，你必須努力從資產負債表、損益表、現金流量表等找出一些端倪。看財報是落後指標，但就像是一個人的全身體檢數字，這是篩選公司好壞的第一課。會看財報還不能保證安全過關，這個時候還有其他手段要參考。

三是對於生產基地設在境外的公司必須要嚴查，像康友純粹從財報看不出端倪，連帳上現金也是假的，這個時候大家對於頭上有「KY」字眼的公司最好多加留神。像是前些年，台灣多了一批從福建晉江來台掛牌的 KY 公司，這些公司後來頻頻出事，很多在台第一上市或第二上市的公司，後來都不了了之。這也是避開地雷的第三道法眼，對境外來台掛牌公司，一定要「嚴審」。

最後，最重要的是「公司治理」，大家可以從每年召開的股東大會中觀察經營者，也可在每一季的董事會召開了解經營決策，再看看企業經營者對外發言，這都是避開風險的重要手段。

如何避開地雷股？葉銀華教授的新書就像防身術一般，好好閱讀，一定會有很多智慧的啟發。

來源：天下雜誌