台股攻上萬八券商豐收 單月大賺133.85億元、月增1.8倍

儘管大盤交易量縮水，但在指數攻上「萬八」助攻下，帶動自營與承銷部門獲利增加，6 月全體券商稅後純益 133.85 億元，較前月大增 1.8 倍，累計前 6 月券商共大賺 582.74 億元，較去年大增 2.68 倍。

台股 6 月以來漲勢驚人，大盤指數一度攻上「萬八」歷史新高，也讓券商自營部位賺飽飽，單月稅後純益 58.58 億元，擺脫 5 月虧損慘況，承銷業務部份也呈現翻倍增長，單月稅後純益也有 8.75 億元進帳，月增幅達 3.5 倍。

不過經紀業務則因交易量縮水剩下 10 兆元，較前月略減 8%，拖累獲利表現，單月稅後純益僅 88.64 億元，較前月還有 102 億元獲利，減少約 13%。

觀察上半年，在大盤指數與成交量屢創新高帶動下，今年以來券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加 98.41%；另外，前 6 月加權股價指數呈現上漲趨勢，帶動自營業務純益較去年同期成長 187.1 億元，承銷業務淨利亦較去年同期成長 30.43 億元。

根據統計，全體證券商前六月稅後純益 582.74 億元，較去年同期成長 424.8 億元、增幅約 268.96%。