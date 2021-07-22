美打擊運價開第一槍 FMC將審查9大貨櫃輪業者 長榮、陽明入列

拜登政府正對運輸成本的飆漲採取行動，外媒周三 (21 日) 報導，美國聯邦海事委員會 (FMC) 將對在美國市場營運的 9 大的貨櫃輪公司進行審核，以調查這些企業是否利用市場力量向客戶收取過高的延滯費 (demurrage) 與留滯費 (detention)。

FMC 主席 Daniel Maffei 周一宣布成立船舶營運公共承運人審核專案，表示未來將提供更多有利於定期監測航運市場的資訊。FMC 表示，此次審核業者包含馬士基 (Maersk)、地中海航運(MSC)、達飛海運(CMA CGM)、中遠海、赫伯羅特(Hapag-Lloyd)、ONE、長榮 (2603-TW)、現代商船(HMM) 和陽明 (2609-TW)。

Maffei 表示：「FMC 會致力於遵守法律，託運人不會遭受不公平的不利條件。當然，若審核小組發現違法行為將採取適當行動。此外，審核過程收集的資訊如果有必要，可能會改變 FMC 法規和產業指南。」

FMC 上周宣布與司法部達成協議，將對在美國際貨櫃貿易服務的海外承運商加強監管。白宮上周發布行政命令，要求相關監管機構打擊產業整合與侵略性的定價策略，藉此壓低美國企業高昂的貨物運輸成本。

即將納入審核的業者，將被審查在美收取的延滯費與留滯費否符合 FMC 法規。FMC 表示，無論公司是否向委員會提出正式或非正式投訴都將進行審核，委員會將與公司合作，解決規則的應用，並澄清任何模棱兩可之處。

FMC 常務董事 Lucille Marvin 是這次審核專案計畫負責人，此專案最初將由 FMC 現有員工組成，並從請求資訊開始並建立一季度的資料庫，使委員會能夠評估如何處理延滯費與留滯費問題，再與公司洽談。

FMC 表示，除了延滯費與留滯費外，審和範圍可能還包括公司在處理帳單、上訴流程、評估的處罰和其他限制性做法的態度。