謝金河：台股站在關鍵十字路口 投資路障待克服

【文／謝金河】

台股在三級警戒還沒有解除的情況下，近三個月已從一五一五九上攻到一八○三四。攻到了一萬八千點後，台股抬頭仰望，似乎上檔擺滿了路障，我的想法是，萬八可能呈現多空僵局，恐怕要有一番拚鬥，多頭才能繼續向前行。

台積電漲跌幕後的黑手

就像是汽車行駛，市場上已經有很多探照燈在測量台股向前的目標，國內外法人都在預測指數高點，本土投顧元大預測台股上看二萬一千點，這是投顧看最高的。最近外資的瑞銀證券看台股今年目標二一五○○點，這個目標價把原來最樂觀的高盛證券一九○○○點拉開二五○○點差距，股市專家谷月涵喊兩萬，張錫也認為台股穩住萬八，將有上看兩萬的實力，他認為台股要看三個重點，一是國際盤表現，尤其是美股；二是聯準會對升息的態度；三是上市櫃公司的季報。換句話說，台股往上眺望，目標遠大，但是有重要挑戰待克服。

除了張錫提及的三個因素，我們先來看台股的內在因素，一是台積電法說會不如市場預期，使電子股少了統率千軍萬馬的大軍，台積電公布六月營收一四八四．七億元創了歷史新高，市場感到雀躍，大家都覺得台積電第二季營收三七二一．四五億，比首季的三六二四．一億，多出九七．三五億元，如果以毛利率五○％以上來計算，第二季營收超過第一季近百億，理論上，稅後淨利應當多出五○億元，至少比去年第四季的一四二七．六億多，也就是ＥＰＳ要超過五．五一元，但是ＥＰＳ只有五．一八元，淨利一三四三．六億元，比首季一三九六．九億還低，台積電在法說會後股價大跌二五元，外資在會後兩個交易日大賣超五．一八萬張；台積電股價弱勢，也無法帶動電子股整體表現。

這一陣子，台股出現傳產、電子誰是當家主流的論戰，尤其是先前航運股滾熱，成交比重一度超過五一％，後來鋼鐵股也加入，電子成交比重降到三成以下，台積電法說會備受期待，尤其是股價從元月二十一日創下六七九元就回檔整理逾半年，現在看起來，要等候台積電第二季獲利表現，台積電要奮起，恐怕要等到十月以後，如此一來，半導體族群只能以小而美的個股展現攻勢，大型半導體族群可能像台積電股呈現盤旋走勢。

二是外資的態度，今年繼續大賣超台股，也成了台股的心理障礙，二○二○年外資大賣超台股五三九四．七億元，這是史上年度最大賣超，大家都覺得外資從來沒有連續兩年大賣超紀錄，二○二一年外資應該會回頭大大加碼台股，但這個說法看起來也不如預期，七月九日外資大量賣超台股四一一億，之後連續四個交易日買超台股，但是十六日又出現二二五．四億元賣超，十九日又大賣超四二四．一億元，二十日又賣超二五六．一八億元，累計今年賣超台股四九九一億元，外資這兩年賣超台股一兆三八六億元，這是歷史上沒有見過的紀錄。

貨櫃三雄的下一步

外資賣了上兆元的台股，單是今年賣超台積電已逾四八萬張，金額近三○○○億元，如果把去年賣超也加入，外資這兩年賣超台積電已超過五○○○億元，占了總賣超金額的一半，外資持有台積電比率一度接近八成，現在降到七四．六四％，外資供應籌碼，恐增加台積電上漲的壓力，這成了台股向上攻堅的路障之一。

三是台灣的貨櫃三雄下一步何去何從？這一周陽明召開法說會，第二天股價急殺至將近跌停，二十日收在一七○．五元，連一八二元的詢圈價又再跌破，萬海股東會也沒有扭轉頹勢，貨櫃三雄走勢，已成帶動台股向上挑戰兩萬或更高的重要指標。

上周我提到貨櫃三雄出現「老人與狗」的修正乖離走勢，長榮最低跌至一四八．五元，在月線與季線之間尋找支撐，這一輪的技術面調整時間可能會比較久，重點在釐清第三季的貨櫃航運走勢，眼前貨櫃航運運價仍在上漲，第三季非常旺，這是市場上大家都知道的事，重點在第四季到明年，如果運價仍維持在高檔，那麼貨櫃三雄的走勢就會拉出盤整後的另一段走勢；反之，如果二○二二年市況不佳，這次長榮的二三三元、陽明的二三四．五元、萬海的三五三元就會成為今年的最高點，股價回檔後，頂多完成右肩反彈的走勢，這才是基本面牽動股價的最重要元素。

如果基本面無虞，今年貨櫃三雄的獲利會出現台股史上從來沒有出現的巨大變化，例如，長榮全年淨利可能超過鴻海，過去十年，鴻海每年都維持千億以上淨利，二○一六年最高一四八六億，去年最低一○一七．九五億，長榮首季淨利三六○．八三億已超過鴻海，假設今年長榮ＥＰＳ可達三○元，淨利會達一五八一億，如果明年仍維持強勁獲利，市值排行勢必出現大變化。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2153 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》